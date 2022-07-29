عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/تركيا-مسألة-التعاون-مع-روسيا-في-إنتاج-الطائرات-المسيرة-لم-يدرج-بعد-على-جدول-الأعمال-1065718726.html
تركيا... مسألة التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يدرج بعد على جدول الأعمال
تركيا... مسألة التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يدرج بعد على جدول الأعمال
أعلن إسماعيل دمير، رئيس قسم الصناعة الدفاعية بإدارة الرئاسة التركية، أن موضوع التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يُدرج بعد على جدول أعمال صناعة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:48+0000
2022-07-29T06:48+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064362234_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_705656bf0e6b1bf4888a8cb780705d1c.jpg
ونقلت صحيفة "حريت" عن دمير قوله: "لا أستطيع أن أقول إن هذا ممكن، لأنه لم يتم وضع أي شيء على جدول أعمالنا (حول هذا الموضوع) وبدأ العمل. يتم تشكيل العملية في إطار سياسة جمهورية تركيا. نحن نعمل على الجانب الفني من المسألة".في وقت سابق، ذكرت شبكة "CNN Türk" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في إقامة تعاون مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة "بيرقدار". قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا مدرج باستمرار على جدول الأعمال ومن المرجح أن تتم مناقشته في الاجتماع القادم للرؤساء في سوتشي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064362234_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_e0ec46ee3297b5bd493a97e470d8ca99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم

تركيا... مسألة التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يدرج بعد على جدول الأعمال

06:48 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورطائرات تركية بدون طيار من طراز "بيرقدار"
طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن إسماعيل دمير، رئيس قسم الصناعة الدفاعية بإدارة الرئاسة التركية، أن موضوع التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يُدرج بعد على جدول أعمال صناعة الدفاع التركية.
ونقلت صحيفة "حريت" عن دمير قوله: "لا أستطيع أن أقول إن هذا ممكن، لأنه لم يتم وضع أي شيء على جدول أعمالنا (حول هذا الموضوع) وبدأ العمل. يتم تشكيل العملية في إطار سياسة جمهورية تركيا. نحن نعمل على الجانب الفني من المسألة".
في وقت سابق، ذكرت شبكة "CNN Türk" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في إقامة تعاون مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة "بيرقدار". قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا مدرج باستمرار على جدول الأعمال ومن المرجح أن تتم مناقشته في الاجتماع القادم للرؤساء في سوتشي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала