https://arabic.sputniknews.com/20220729/تركيا-مسألة-التعاون-مع-روسيا-في-إنتاج-الطائرات-المسيرة-لم-يدرج-بعد-على-جدول-الأعمال-1065718726.html
تركيا... مسألة التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يدرج بعد على جدول الأعمال
تركيا... مسألة التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يدرج بعد على جدول الأعمال
أعلن إسماعيل دمير، رئيس قسم الصناعة الدفاعية بإدارة الرئاسة التركية، أن موضوع التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يُدرج بعد على جدول أعمال صناعة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:48+0000
2022-07-29T06:48+0000
2022-07-29T06:48+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064362234_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_705656bf0e6b1bf4888a8cb780705d1c.jpg
ونقلت صحيفة "حريت" عن دمير قوله: "لا أستطيع أن أقول إن هذا ممكن، لأنه لم يتم وضع أي شيء على جدول أعمالنا (حول هذا الموضوع) وبدأ العمل. يتم تشكيل العملية في إطار سياسة جمهورية تركيا. نحن نعمل على الجانب الفني من المسألة".في وقت سابق، ذكرت شبكة "CNN Türk" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في إقامة تعاون مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة "بيرقدار". قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا مدرج باستمرار على جدول الأعمال ومن المرجح أن تتم مناقشته في الاجتماع القادم للرؤساء في سوتشي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064362234_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_e0ec46ee3297b5bd493a97e470d8ca99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم
تركيا... مسألة التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يدرج بعد على جدول الأعمال
تابعنا عبر
أعلن إسماعيل دمير، رئيس قسم الصناعة الدفاعية بإدارة الرئاسة التركية، أن موضوع التعاون مع روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة لم يُدرج بعد على جدول أعمال صناعة الدفاع التركية.
ونقلت صحيفة "حريت" عن دمير قوله: "لا أستطيع أن أقول إن هذا ممكن، لأنه لم يتم وضع أي شيء على جدول أعمالنا (حول هذا الموضوع) وبدأ العمل. يتم تشكيل العملية في إطار سياسة جمهورية تركيا. نحن نعمل على الجانب الفني من المسألة".
في وقت سابق، ذكرت شبكة "CNN Türk" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في إقامة تعاون مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة "بيرقدار". قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا مدرج باستمرار على جدول الأعمال ومن المرجح أن تتم مناقشته في الاجتماع القادم للرؤساء في سوتشي.