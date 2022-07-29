https://arabic.sputniknews.com/20220729/تركيا-يجب-على-ألمانيا-أن-تكون-محايدة-في-الخلافات-مع-اليونان-1065756861.html

تركيا: يجب على ألمانيا أن تكون محايدة في الخلافات مع اليونان

تركيا: يجب على ألمانيا أن تكون محايدة في الخلافات مع اليونان

حث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ألمانيا، اليوم الجمعة، على أن تكون "وسيطا نزيها" وألا تقف دائما إلى جانب أثينا في النزاعات بين تركيا واليونان. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T19:55+0000

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أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي متوتر مع نظيرته الألمانية الزائرة، أنالينا بربوك، حيث ناقشا قضايا عدة، بما في ذلك خطط تركيا لتوغل عسكري جديد في سوريا وحقوق الإنسان فيها.وقال تشاووش أوغلو: "عملت ألمانيا كوسيط نزيه في الماضي، وكان لديها موقف متوازن، لكن في الآونة الأخيرة، نرى أن هذا التوازن يضيع للأسف. واتهم برلين بالوقوع في "الدعاية اليونانية".التقت بربوك مع تشاووش أوغلو في اسطنبول بعد إجراء محادثات مع مسؤولين في اليونان، حيث انتقدت تركيا بسبب تنازعها على سيادة الجزر اليونانية بالقرب من ساحلها. كما حثت اليونان على التأكد من أنها ستقضي على أي عمليات صد غير شرعية للمهاجرين على الحدود.كانت تركيا واليونان الجارتين لحلف شمال الأطلسي على خلاف منذ عقود بشأن الحدود البحرية وحقوق الحفر ذات الصلة وجزيرة قبرص المقسمة بسبب الحرب، وهي نزاعات دفعتهما إلى شفا الحرب في مناسبات عدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/السفير-الروسي-في-اليونان-أثينا-تدمر-بسياستها-العلاقة-بين-البلدين-1065579555.html

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