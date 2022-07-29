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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220729/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065717210.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T05:26+0000
2022-07-29T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:26 GMT 29.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:24 GMT 29.07.2022
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا
06:23 GMT
05:59 GMT 29.07.2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": ستغادر سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا اليوم إذا لم يمنع ذلك "قوة قاهرة"
05:36 GMT
05:27 GMT 29.07.2022
مصدر: أولى سفن الحبوب تغادر ميناء أوديسا خلال النهار
أعلن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن أولى السفن المحملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا في البحر الأسود خلال النهار، إذا لم يحدث شيء خارج عن الطبيعة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر اليوم الجمعة إذا لم تكن هناك قوة قاهرة"؛ رافضا تحديد ما يعنيه بكلمة "قوة قاهرة".
05:26 GMT 29.07.2022
مجلة: "تورنادو" الروسية تتفوق على "هيمارس" الأمريكية في أوكرانيا
قال المحلل العسكري الهندي بارت ساتام إن الجيش الروسي يقوم بتدمير أنظمة الصواريخ الأمريكية التي تم الإعلان عنها على أنها قاتلة لأنظمة إس-400 الروسية.
05:25 GMT 29.07.2022
محطة نووية لإنتاج الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
إعلام: بريطانيا دفعت مبالغ أكبر بنسبة 5000% للكهرباء بسبب التخلي عن الغاز الروسي
05:09 GMT
05:25 GMT 29.07.2022
وزير خارجية بريدنيستروفيه المولدافية: ما يحدث في أوكرانيا دليل على أهمية قوات حفظ السلام بالنسبة لنا
قال وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المولدافية غير المعترف بها، فيتالي إيغناتيف، بأن الوضع في أوكرانيا يؤكد أهمية قوات حفظ السلام بالنسبة لبريدنيستروفيه.
05:24 GMT 29.07.2022
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدن ياسينوفاتايا وميكيفكا ولوزوفا بأسلحة ثقيلة
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مساء الخميس مدن ياسينوفاتايا وميكيفكا ولوزوفا في الجمهورية باستخدام أسلحة ثقيلة من عيارات مختلفة.
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
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