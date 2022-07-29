تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:24 GMT 29.07.2022
05:59 GMT 29.07.2022
05:27 GMT 29.07.2022
مصدر: أولى سفن الحبوب تغادر ميناء أوديسا خلال النهار
أعلن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن أولى السفن المحملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا في البحر الأسود خلال النهار، إذا لم يحدث شيء خارج عن الطبيعة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر اليوم الجمعة إذا لم تكن هناك قوة قاهرة"؛ رافضا تحديد ما يعنيه بكلمة "قوة قاهرة".
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر اليوم الجمعة إذا لم تكن هناك قوة قاهرة"؛ رافضا تحديد ما يعنيه بكلمة "قوة قاهرة".
05:26 GMT 29.07.2022
قال المحلل العسكري الهندي بارت ساتام إن الجيش الروسي يقوم بتدمير أنظمة الصواريخ الأمريكية التي تم الإعلان عنها على أنها قاتلة لأنظمة إس-400 الروسية.
05:25 GMT 29.07.2022
05:25 GMT 29.07.2022
وزير خارجية بريدنيستروفيه المولدافية: ما يحدث في أوكرانيا دليل على أهمية قوات حفظ السلام بالنسبة لنا
قال وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المولدافية غير المعترف بها، فيتالي إيغناتيف، بأن الوضع في أوكرانيا يؤكد أهمية قوات حفظ السلام بالنسبة لبريدنيستروفيه.
05:24 GMT 29.07.2022
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مساء الخميس مدن ياسينوفاتايا وميكيفكا ولوزوفا في الجمهورية باستخدام أسلحة ثقيلة من عيارات مختلفة.