https://arabic.sputniknews.com/20220729/تقرير-أرقام-تروي-واقع-مخيم-الزعتري-للاجئين-السوريين-1065723843.html

تقرير.. أرقام تروي واقع مخيم الزعتري للاجئين السوريين

تقرير.. أرقام تروي واقع مخيم الزعتري للاجئين السوريين

يعتبر مخيم الزعتري للاجئين السوريين الرقم 1 ضمن قائمة أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في العالم من حيث عدد السكان. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T09:13+0000

2022-07-29T09:13+0000

2022-07-29T09:13+0000

العالم العربي

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قال المتحدث باسم المفوضية في الأردن مشعل الفايز لموقع"المملكة"، أن مخيّم الزعتري يبقى "حلا مؤقتا" للاجئين بالرغم من مرور 10 أعوام على تأسيسه.مضيفا قوله: "يسكن في المخيم 81 ألف لاجئ ويتلقون جميع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغيرها، بالإضافة لمساعدات تقدمها المفوضية وشركاؤها. وعبر السنوات، استمرت المفوضية وبالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء بالبحث عن سبل تحسين مستوى الخدمات لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم من خلال فرص العمل".وبحسب موقع "المملكة"، الذي نشر تقريرا عن المخيم في الوقت الذي تحل فيه الذكرى السنوية العاشرة لإنشائه، فإنه استقبل منذ افتتاحه في 2012، عشرات الآلاف من الفارين من الحرب في سوريا.كما يحتل المخيم الرقم 5 ضمن قائمة أكبر مخيمات اللاجئين في العالم من حيث عدد السكان، وتبلغ مساحته 5.3 كيلو متر مربع.ويحتوي المخيم على 8 منشآت تقدم الرعاية الصحية، ويوجد ضمنه 12 قطاعا ( أحياء)، ويصل عدد المدارس فيه إلى 32 مدرسة، كما وأنشئت يونيسف أكثر من 90 فصلا دراسيا (KG2) في جميع أنحاء المخيم.ويبعد عن الحدود السورية 15 كيلومترا، ويتلقى فيه السكان 32 دولارا أمريكيا بشكل شهري.ووُلد في المخيم أكثر من 20 ألفا منذ افتتاحه في 2012، ويوفر برنامج الأغذية العالمي وجبات صحية لقرابة 20 ألف طفل يرتادون المدارس الرسمية.وسجل المخيم أعلى نسبة في عدد السكان في 24 أبريل/نيسان 2013، حيث وصل إلى 202993 شخصا.

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العالم العربي