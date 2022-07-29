https://arabic.sputniknews.com/20220729/حقوق-الإنسان-السعودية-المملكة-حققت-تصنيفا-متقدما-في-مجال-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-1065750852.html
حقوق الإنسان السعودية: المملكة حققت تصنيفا متقدما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حقوق الإنسان السعودية: المملكة حققت تصنيفا متقدما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الجمعة، أن المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T16:58+0000
2022-07-29T16:58+0000
2022-07-29T16:58+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير"، أن السعودية تكافح جرائم الاتجار، عبر العديد من التدابير والإجراءات التي شملت الإطارين النظامي والمؤسسي.وأشارت الهيئة إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإن المملكة خلال العامين الماضيين، حققت تصنيفا متقدما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة.وأكدت الهيئة أن التصنيف المتقدم للمملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد ثلاث حقائق، وهي أنه يعكس حرص السعودية على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ويبرهن تطور البنية القانونية والمؤسساتية بالمملكة، للحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولًا، عبر صون حقوقه وحمايته.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
حقوق الإنسان السعودية: المملكة حققت تصنيفا متقدما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
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أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الجمعة، أن المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير"، أن السعودية تكافح جرائم الاتجار، عبر العديد من التدابير والإجراءات التي شملت الإطارين النظامي والمؤسسي.
وأشارت الهيئة إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإن المملكة خلال العامين الماضيين، حققت تصنيفا متقدما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة.
وأكدت الهيئة أن التصنيف المتقدم للمملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد ثلاث حقائق، وهي أنه يعكس حرص السعودية
على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ويبرهن تطور البنية القانونية والمؤسساتية بالمملكة، للحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولًا، عبر صون حقوقه وحمايته.