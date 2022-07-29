https://arabic.sputniknews.com/20220729/دراسة-تناول-الموز-غير-الناضج-أخضر-اللون-يساعد-في-الوقاية-من-السرطان-1065729830.html

دراسة: تناول الموز غير الناضج أخضر اللون يساعد في الوقاية من السرطان

دراسة: تناول الموز غير الناضج أخضر اللون يساعد في الوقاية من السرطان

أظهرت دراسة حديثة، أجريت في بريطانيا، أن تناول الموز غير الناضج أخضر اللون قد يساعد في الوقاية من السرطان. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T11:24+0000

2022-07-29T11:24+0000

2022-07-29T11:24+0000

منوعات

مجتمع

الصحة

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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، حدد الأطباء للأشخاص المعرضين لمخاطر وراثية عالية للإصابة بالسرطان، نظامًا غذائيًا عالي النشا المقاوم، ووجدوا أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أشكال المرض بأكثر من النصف."النشا المقاوم" هو شكل من أشكال الكربوهيدرات، وهو نوع من الطعام يوفر الطاقة، ويوجد بشكل شائع في الأطعمة مثل الشوفان والحبوب والفاصوليا والموز غير الناضج الأخضر.وأجريت الدراسة على ما يقرب من 1000 مريض مصاب بمتلازمة لينش (حالة وراثية تجعل الناس عرضة لمجموعة من السرطانات).وخلال الدراسة، حصل المشاركون على جرعة يومية من النشا المقاوم، تعادل موزة واحدة غير ناضجة لمدة عامين في المتوسط.ونوه الباحثون إلى أن التأثير الوقائي كان قويًا بشكل خاص لسرطانات الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك سرطانات المريء والمعدة والقنوات الصفراوية والبنكرياس والإثني عشر التي يصعب اكتشافها.كما لاحظ العلماء كذلك أن حماية هذا النظام الغذائي تستمر لمدة 10 أعوام بعد توقف الأشخاص عن تناول المكملات.ويأمل الأطباء بأن تكون النتائج مفيدة أيضًا لعامة الناس، وليس فقط للأشخاص المصابين بمتلازمة لينش.وفي السياق، قال البروفيسور جون ماذرز، خبير التغذية البشرية في نيوكاسل: "يمكن تناول النشا المقاوم كمكملات مسحوق، ويوجد بشكل طبيعي في البازلاء والفول والشوفان والأطعمة النشوية الأخرى".وأشار إلى أن "الجرعة المستخدمة في التجربة تعادل تناول موزة يوميًا، قبل أن يصبح الموز شديد النضج واللين".وأوضح أن "النشا الموجود في الموز يقاوم التحلل ويصل إلى الأمعاء حيث يمكنه تغيير نوع البكتيريا التي تعيش هناك".

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منوعات, مجتمع, الصحة