https://arabic.sputniknews.com/20220729/رسميا-الإمارات-تستضيف-كأس-السوبر-المصري-بين-الأهلي-والزمالك-في-28-أكتوبر-المقبل-1065736959.html

رسميا... الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في 28 أكتوبر المقبل

رسميا... الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في 28 أكتوبر المقبل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل إقامة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T13:17+0000

2022-07-29T13:17+0000

2022-07-29T13:17+0000

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وقال المجلس في بيان إن السوبر المصري سوف يقام بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.وأضاف أن المباراة ستقام في مدينة "العين" الإماراتية على استاد هزاع بن زايد الذي يتسع لـ20 ألف مشجع.وأوضح أن موعد المباراة سيكون في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات، 7:00 مساء بتوقيت مصر (17:00 بتوقيت غرينتش).وسيلعب الزمالك بطل الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2020-2021 مع الأهلي وصيف البطولتين على لقب السوبر المحلي.يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها دولة الإمارات مباراة السوبر المصري.واستضافت الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في 4 مناسبات سابقة، أعوام 2015 و2017 و2018 و2020.واحتضن استاد هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة السوبر المصري (2014-2015) والتي فاز بها الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-2)، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015.وفي 10 فبراير/شباط من العام التالي، استضاف ستاد محمد بن زايد في أبوظبي مباراة القطبين في نسخة 2016-2017 من السوبر، وفاز بها الزمالك (3-1) بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.وعاد السوبر المصري إلى ستاد هزاع بن زايد في 12 يناير/كانون الثاني من عام 2018، وفاز به الأهلي على المصري بهدف دون رد.وفي 20 فبراير/شباط 2020 عاد الزمالك ليتغلب على الأهلي في السوبر المصري على الأراضي الإماراتية، حين فاز (4-3) بركلات الترجيح في مباراة القمة التي جمعت الغريمين في ستاد محمد بن زايد، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

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