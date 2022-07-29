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https://arabic.sputniknews.com/20220729/رغم-الحظر-دولة-أوروبية-تستأنف-استيراد-الغاز-الروسي-1065720062.html
رغم الحظر... دولة أوروبية تستأنف استيراد الغاز الروسي
رغم الحظر... دولة أوروبية تستأنف استيراد الغاز الروسي
أكد رئيس شركة لاتفيا للغاز أن بلاده عاودت شراء الغاز الروسي. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T07:39+0000
2022-07-29T07:50+0000
اقتصاد
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وأخبر أيغارس كالفيتيس، رئيس شركة "لاتفياس غاز"، التلفزيون اللاتفي بأن الشركة استأنفت استيراد الغاز من روسيا.وأشار إلى أنهم لا يشترون الغاز من شركة "غازبروم" الروسية التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي لعجزهم عن سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، فيشترونه من شركة وسيطة باليورو.وكان البرلمان اللاتفي تبنى في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري قانونا يحظر شراء الغاز الروسي بينما أعلن وزير الخارجية اللاتفي، ادغارس رينكيفيتشس، نية بلاده التخلي عن استيراد الغاز من روسيا.ولا تبيع روسيا الغاز منذ 1 أبريل/نيسان 2022 إلا لمَن يدفع بالروبل، وذلك بعد أن وضعت الدول الغربية الكثيرة أموال روسيا المودعة لدى البنوك الأجنبية تحت الحجز.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/هنغاريا-تعلن-عن-خطط-لشراء-الغاز-الروسي-1065718630.html
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اقتصاد

رغم الحظر... دولة أوروبية تستأنف استيراد الغاز الروسي

07:39 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 29.07.2022)
© Sputnik . Евгений Биятов / الذهاب إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
/
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أكد رئيس شركة لاتفيا للغاز أن بلاده عاودت شراء الغاز الروسي.
وأخبر أيغارس كالفيتيس، رئيس شركة "لاتفياس غاز"، التلفزيون اللاتفي بأن الشركة استأنفت استيراد الغاز من روسيا.
وأشار إلى أنهم لا يشترون الغاز من شركة "غازبروم" الروسية التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي لعجزهم عن سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، فيشترونه من شركة وسيطة باليورو.
وكان البرلمان اللاتفي تبنى في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري قانونا يحظر شراء الغاز الروسي بينما أعلن وزير الخارجية اللاتفي، ادغارس رينكيفيتشس، نية بلاده التخلي عن استيراد الغاز من روسيا.
ولا تبيع روسيا الغاز منذ 1 أبريل/نيسان 2022 إلا لمَن يدفع بالروبل، وذلك بعد أن وضعت الدول الغربية الكثيرة أموال روسيا المودعة لدى البنوك الأجنبية تحت الحجز.
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
هنغاريا تعلن عن خطط لشراء الغاز الروسي
06:50 GMT
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