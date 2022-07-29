https://arabic.sputniknews.com/20220729/رغم-الحظر-دولة-أوروبية-تستأنف-استيراد-الغاز-الروسي-1065720062.html
رغم الحظر... دولة أوروبية تستأنف استيراد الغاز الروسي
رغم الحظر... دولة أوروبية تستأنف استيراد الغاز الروسي
أكد رئيس شركة لاتفيا للغاز أن بلاده عاودت شراء الغاز الروسي. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T07:39+0000
2022-07-29T07:39+0000
2022-07-29T07:50+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_4c94317b201e5e5d9dbb00cb8b5fbab1.jpg
وأخبر أيغارس كالفيتيس، رئيس شركة "لاتفياس غاز"، التلفزيون اللاتفي بأن الشركة استأنفت استيراد الغاز من روسيا.وأشار إلى أنهم لا يشترون الغاز من شركة "غازبروم" الروسية التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي لعجزهم عن سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، فيشترونه من شركة وسيطة باليورو.وكان البرلمان اللاتفي تبنى في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري قانونا يحظر شراء الغاز الروسي بينما أعلن وزير الخارجية اللاتفي، ادغارس رينكيفيتشس، نية بلاده التخلي عن استيراد الغاز من روسيا.ولا تبيع روسيا الغاز منذ 1 أبريل/نيسان 2022 إلا لمَن يدفع بالروبل، وذلك بعد أن وضعت الدول الغربية الكثيرة أموال روسيا المودعة لدى البنوك الأجنبية تحت الحجز.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/هنغاريا-تعلن-عن-خطط-لشراء-الغاز-الروسي-1065718630.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dc1e49a7594c3b21a591ca5334bb65dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
رغم الحظر... دولة أوروبية تستأنف استيراد الغاز الروسي
07:39 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس شركة لاتفيا للغاز أن بلاده عاودت شراء الغاز الروسي.
وأخبر
أيغارس كالفيتيس، رئيس شركة "لاتفياس غاز"، التلفزيون اللاتفي بأن الشركة استأنفت استيراد الغاز من روسيا.
وأشار إلى أنهم لا يشترون الغاز من شركة "غازبروم" الروسية التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي لعجزهم عن سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، فيشترونه من شركة وسيطة باليورو.
وكان البرلمان اللاتفي تبنى في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري قانونا يحظر شراء الغاز الروسي بينما أعلن وزير الخارجية اللاتفي، ادغارس رينكيفيتشس، نية بلاده التخلي عن استيراد الغاز من روسيا.
ولا تبيع روسيا الغاز منذ 1 أبريل/نيسان 2022 إلا لمَن يدفع بالروبل، وذلك بعد أن وضعت الدول الغربية الكثيرة أموال روسيا المودعة لدى البنوك الأجنبية تحت الحجز.