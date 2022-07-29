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https://arabic.sputniknews.com/20220729/روسيا-تبدأ-عملية-الخروج-من-محطة-الفضاء-الدولية-بعد-عام-2024-1065730102.html
روسيا تبدأ عملية الخروج من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024
روسيا تبدأ عملية الخروج من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024
صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن عملية الخروج من محطة الفضاء الدولية ستبدأ بعد عام 2024، وسوف تستغرق وقتا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:20+0000
2022-07-29T11:35+0000
روسيا
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وقال مدير الوكالة الروسية، يوري بوريسوف، في لقاء على قناة "روسيا 24"، إن عملية الخروج ستحتاج بعض الوقت.موضحا أنه لا يوجد جوانب سياسية في ما يتعلق بالمحطة الدولية ولا يجب أن تكون موجودة، مضيفا أنه في شهر أغسطس/آب، سيقوم رائدا فضاء روسيين بالخروج في الفضاء لمواصلة العمل على دمج مناور "ERA" في الجزء الروسي من المحطة.وستكون المهمة تركيب كاميرات لعرض إضافي بالإضافة لنقل وتوصيل لوحة تحكم "EMMI" خارجية، وتفكيك حلقات البدء لتسهيل مناور "ERA".
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روسيا تبدأ عملية الخروج من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024

11:20 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 29.07.2022)
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صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن عملية الخروج من محطة الفضاء الدولية ستبدأ بعد عام 2024، وسوف تستغرق وقتا.
وقال مدير الوكالة الروسية، يوري بوريسوف، في لقاء على قناة "روسيا 24"، إن عملية الخروج ستحتاج بعض الوقت.

مضيفا: "لم نحذر من هذا بعد، ليست هناك حاجة لذلك حتى الآن. ليست هناك حاجة للقيام بذلك اليوم. قلنا للتو أنه بعد عام 2024 سنبدأ عملية الخروج. سواء كان ذلك في منتصف 24 أو في 25 - كل هذا يتوقف، في الواقع على حالة وأداء محطة الفضاء الدولية نفسها. لكن حقيقة أننا سنبدأ في القيام بذلك، في الواقع، ليست سراً، وقد أبلغت الرئيس بذلك".

موضحا أنه لا يوجد جوانب سياسية في ما يتعلق بالمحطة الدولية ولا يجب أن تكون موجودة، مضيفا أنه في شهر أغسطس/آب، سيقوم رائدا فضاء روسيين بالخروج في الفضاء لمواصلة العمل على دمج مناور "ERA" في الجزء الروسي من المحطة.
وستكون المهمة تركيب كاميرات لعرض إضافي بالإضافة لنقل وتوصيل لوحة تحكم "EMMI" خارجية، وتفكيك حلقات البدء لتسهيل مناور "ERA".
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