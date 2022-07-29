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https://arabic.sputniknews.com/20220729/روسيا-تضع-خطة-لإعادة-إعمار-ماريوبول-في-مدة-3-سنوات--1065731269.html
روسيا تضع خطة لإعادة إعمار ماريوبول في مدة 3 سنوات
روسيا تضع خطة لإعادة إعمار ماريوبول في مدة 3 سنوات
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، وضع خطة لترميم ماريوبول بالكامل خلال ثلاث سنوات، وتشمل مطار المدينة ومركزا جديدا لتبادل النقل. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:39+0000
2022-07-29T11:39+0000
روسيا
إعادة إعمار
ميناء
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وقال خوسنولين في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فلاديمير فلاديميروفيتش، أود التشاور معكم وأود أن أقدم لكم هذا المفهوم - خطة رئيسية لتطوير ماريوبول. في غضون ثلاث سنوات يمكننا إعادة إعمار المدينة بالكامل".وأضاف: "من بين الأشياء الجديدة، قمنا بتغيير حدود الخطة إلى حد ما، نقترح تضمين المطار فيها. بدأنا الآن في ترميمه. سننشئ بنية تحتية جديدة تماما للنقل، ونريد استخدام السكك الحديدية واستعادة كل حركة مرور الترام. نخطط لإنشاء عقدة جديدة لتبادل النقل حيث ستكون هناك محطة سكة حديد وخطوط ميناء وترام".تعرّف الحكومة الروسية "أوبورون لوجستيكس"، على أنها مقاول للأعمال والخدمات لتسليم البضائع لصالح مختلف هيئات الإدارة العسكرية ومنظمات مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/روسيا-تطلق-خط-عبّارات-بحرية-من-منطقة-كراسنودار-إلى-ماريوبول--1065644734.html
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روسيا, إعادة إعمار, ميناء

روسيا تضع خطة لإعادة إعمار ماريوبول في مدة 3 سنوات

11:39 GMT 29.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ماريوبول
مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، وضع خطة لترميم ماريوبول بالكامل خلال ثلاث سنوات، وتشمل مطار المدينة ومركزا جديدا لتبادل النقل.
وقال خوسنولين في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فلاديمير فلاديميروفيتش، أود التشاور معكم وأود أن أقدم لكم هذا المفهوم - خطة رئيسية لتطوير ماريوبول. في غضون ثلاث سنوات يمكننا إعادة إعمار المدينة بالكامل".
وأضاف: "من بين الأشياء الجديدة، قمنا بتغيير حدود الخطة إلى حد ما، نقترح تضمين المطار فيها. بدأنا الآن في ترميمه. سننشئ بنية تحتية جديدة تماما للنقل، ونريد استخدام السكك الحديدية واستعادة كل حركة مرور الترام. نخطط لإنشاء عقدة جديدة لتبادل النقل حيث ستكون هناك محطة سكة حديد وخطوط ميناء وترام".
ضفة قوبان في كراسنودار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
روسيا تطلق خط عبّارات بحرية من منطقة كراسنودار إلى ماريوبول
27 يوليو, 12:57 GMT

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أنها أطلقت خط عبّارات بحرية منتظم، من مدينة ييسك في منطقة كراسنودار، إلى ساحل جمهورية دونيتسك الشعبية، على خط "ييسك – ماريوبول".

وقالت الوزارة: "في إطار تنفيذ العقود الحكومية مع وزارة الدفاع الروسية، أطلقت سفن أسطول أوبورون لوجستيكس، خط العبّارات المنتظم ييسك - ماريوبول".

سيتم استخدام خط العبّارات عبر خليج "تاغانروغ" في بحر آزوف، لتوصيل الشحنات المختلفة اللازمة لإعادة إنشاء البنية التحتية لماريوبول والمناطق السكنية الأخرى في جمهوريتي دونباس.

تعرّف الحكومة الروسية "أوبورون لوجستيكس"، على أنها مقاول للأعمال والخدمات لتسليم البضائع لصالح مختلف هيئات الإدارة العسكرية ومنظمات مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية.
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