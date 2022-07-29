https://arabic.sputniknews.com/20220729/روسيا-تقدر-قيمة-صادرات-إنتاجها-الزراعي-بـ40-مليار-دولار-لعام-2022-1065727673.html
روسيا تقدر قيمة صادرات إنتاجها الزراعي بـ40 مليار دولار لعام 2022
روسيا تقدر قيمة صادرات إنتاجها الزراعي بـ40 مليار دولار لعام 2022
قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، للصحفيين إن وزارة الزراعة تتوقع أن يصل تصدير قطاع الإنتاج الزراعي الروسي في عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:24+0000
2022-07-29T10:24+0000
2022-07-29T10:32+0000
روسيا
اقتصاد
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وأوضح باتروشيف، اليوم الجمعة، في "يوم الحقل الروسي": "نتوقع أن يصل حجم عمليات التصدير الخارجي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار".ووفقا له، فقد "حدثت زيادة هذا العام في الصادرات في جميع المجالات تقريبا".وفقًا لمؤسسة الميزانية الحكومية الفيدرالية للتصدير الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، زادت صادرات المنتجات الزراعية الروسية في عام 2021 بنسبة 21% وبلغت 37.1 مليار دولار.وقال باتروشيف إن "وزارة الزراعة الروسية تقدر مستوى حصاد الحبوب في البلاد في نهاية العام عند 130 مليون طن".وأوضح أنه قد "تم بالفعل حصاد أكثر من 40 مليون طن من الحبوب منها 33 مليون طن قمح".
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https://arabic.sputniknews.com/20220729/الجيش-الأوكراني-يهاجم-مستودعات-الحبوب-في-منطقة-زابوروجيه-1065726826.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا تقدر قيمة صادرات إنتاجها الزراعي بـ40 مليار دولار لعام 2022
10:24 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 10:32 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، للصحفيين إن وزارة الزراعة تتوقع أن يصل تصدير قطاع الإنتاج الزراعي الروسي في عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار.
وأوضح باتروشيف، اليوم الجمعة، في "يوم الحقل الروسي": "نتوقع أن يصل حجم عمليات التصدير الخارجي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار".
ووفقا له، فقد "حدثت زيادة هذا العام في الصادرات في جميع المجالات تقريبا".
"زادت شحنات الزيوت والدهون واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والمأكولات البحرية، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، زادت الصادرات الزراعية بنسبة 20%، ونتوقع أن تستمر الديناميكيات الإيجابية بحلول نهاية العام".
وفقًا لمؤسسة الميزانية الحكومية الفيدرالية للتصدير الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، زادت صادرات المنتجات الزراعية الروسية في عام 2021 بنسبة 21% وبلغت 37.1 مليار دولار.
وقال باتروشيف إن "وزارة الزراعة الروسية تقدر مستوى حصاد الحبوب في البلاد في نهاية العام عند 130 مليون طن".
"في الوقت الحالي، نحافظ على توقعاتنا (إجمالي حصاد الحبوب في روسيا) عند مستوى 130 مليون طن، والتي ستكون واحدة من أفضل النتائج في تاريخ البلاد".
وأوضح أنه قد "تم بالفعل حصاد أكثر من 40 مليون طن من الحبوب منها 33 مليون طن قمح".