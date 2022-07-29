https://arabic.sputniknews.com/20220729/زيلينسكي-يلتقي-سفراء-دول-مجموعة-السبع-وتركيا-في-أوديسا-1065728743.html
زيلينسكي يلتقي سفراء دول مجموعة السبع وتركيا في أوديسا
زيلينسكي يلتقي سفراء دول مجموعة السبع وتركيا في أوديسا
التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسفراء دول مجموعة السبع وتركيا في مدينة أوديسا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:59+0000
2022-07-29T10:59+0000
2022-07-29T10:59+0000
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وقال زيلينسكي في رسالة عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الجمعة: "نحن مستعدون لتصدير الحبوب الأوكرانية. ننتظر إشارات من شركائنا حول بدء النقل".كما نشرت الخدمة الصحفية لزيلينسكي صور لقاء الرئيس وسفراء دول مجموعة السبع وتركيا في مدينة أوديسا.يذكر أنه في 22 يوليو/تموز، في إسطنبول، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, دول السبع الكبار
زيلينسكي يلتقي سفراء دول مجموعة السبع وتركيا في أوديسا
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التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسفراء دول مجموعة السبع وتركيا في مدينة أوديسا.
وقال زيلينسكي في رسالة عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الجمعة: "نحن مستعدون لتصدير الحبوب الأوكرانية. ننتظر إشارات من شركائنا حول بدء النقل".
كما نشرت الخدمة الصحفية لزيلينسكي صور لقاء الرئيس وسفراء دول مجموعة السبع وتركيا في مدينة أوديسا.
يذكر أنه في 22 يوليو/تموز، في إسطنبول، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.