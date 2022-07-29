https://arabic.sputniknews.com/20220729/سفارة-روسيا-في-لبنان-تنفي-علمها-بـسفينة-الحبوب-والشركة-المستوردة-تكذب-مزاعم-أوكرانيا-1065741730.html

سفارة روسيا في لبنان تنفي علمها بـ"سفينة الحبوب".. والشركة المستوردة تكذب مزاعم أوكرانيا

سفارة روسيا في لبنان تنفي علمها بـ"سفينة الحبوب".. والشركة المستوردة تكذب مزاعم أوكرانيا

نفت السفارة الروسية في لبنان، علمها بأي معلومات عن سفينة سورية راسية في لبنان أو عن حمولتها، بعد أن زعمت السفارة الأوكرانية أن السفينة تحمل دقيقا سرقته روسيا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T13:50+0000

2022-07-29T13:50+0000

2022-07-29T13:56+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت السفارة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز اليوم، الجمعة "ليس لدى سفارة روسيا الاتحادية لدى الجمهورية اللبنانية أي معلومات بشأن السفينة السورية أو الشحنة التي جلبتها شركة خاصة إلى لبنان".وكانت السفارة الأوكرانية في لبنان زعمت يوم الخميس أن سفينة سورية تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، قد رست في ميناء طرابلس بشمال لبنان "وعلى متنها 5000 طن من الشعير و5000 طن من الدقيق نشتبه في أنها أُخذت من مخازن أوكرانية".وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الجمعة، إن لبنان تلقى احتجاجات وإنذارات من دول غربية عقب وصول سفينة سورية محملة بشحنة دقيق (طحين) وشعير تقول أوكرانيا إن روسيا سرقتها.من جهته، قال مسؤول في شركة "لويال أجرو"، المستوردة للحبوب، ومقرها تركيا، إن الشركة سعت لاستيراد 5000 طن من الدقيق لبيعها لمشترين من القطاع الخاص في لبنان وليس للحكومة اللبنانية.وقال مسؤول الشركة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم تفريغ الشحنة وإن الجمارك اللبنانية لم تمنح بعد رخصة استيراد لأنها تحقق في مزاعم السفارة الأوكرانية.وأضاف أن الشركة قدمت وثائق للجمارك اللبنانية توضح أن مصدر الشحنة مشروع.وأشار مسؤول الشركة إلى أن الشحنة التي تضم نحو 8000 طن من الدقيق و1700 طن من الشعير في المجمل، كانت متجهة في البداية إلى سوريا لكن الشركة قررت تفريغ 5000 طن من الدقيق في لبنان وسط نقص الخبز المرتبط بأزمة اقتصادية مستمرة منذ ثلاث سنوات.وأضاف أنه كان من المقرر تفريغ الشحنة المتبقية في ميناء سوري.

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