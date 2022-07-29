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سلطان عمان يبعث رسالة إلى ملك المغرب
سلطان عمان يبعث رسالة إلى ملك المغرب
بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:19+0000
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سلطنة عمان
أخبار المغرب اليوم
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وحسب وكالة الأنباء العمانية، جاءت برقية السلطان هيثم بمناسبة ذكرى "عيد العرش" في المغرب.تحتفل المملكة المغربية، في 30 يوليو/تموز من كل عام بذكرى عيد العرش، وتصدر وسم "#الشعب_يبايع_ملكه" منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، تزامنا مع قرب تخليد الذكرى 23 لتربع الملك محمد السادس على عرش البلاد.وبدأ المغاربة في تفعيل "الهاشتاغ" على وسائل التواصل حيث لقي استحسانا واسعا، تعبيرا منهم على تجديد البيعة للملك واحتفالا بعيد العرش على طريقتهم الخاصة.وجاء إطلاق الوسم عقب تأجيل تاريخ حفل البيعة هذه السنة بسبب جائحة كورونا.وقد أصدرت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة بيانا أوضحت فيه أن كافة مظاهر الاحتفال بعيد العرش ستؤجل بسبب الحالة الوبائية في البلاد بشكل عام، مضيفة أن الملك محمد السادس سيقدم خطابا إلى الشعب بهذه المناسبة.
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سلطنة عمان, أخبار المغرب اليوم

سلطان عمان يبعث رسالة إلى ملك المغرب

10:19 GMT 29.07.2022
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Oman TV
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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، جاءت برقية السلطان هيثم بمناسبة ذكرى "عيد العرش" في المغرب.

وأعرب سلطان عمان في البرقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق للشعب المغربي المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.

تحتفل المملكة المغربية، في 30 يوليو/تموز من كل عام بذكرى عيد العرش، وتصدر وسم "#الشعب_يبايع_ملكه" منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، تزامنا مع قرب تخليد الذكرى 23 لتربع الملك محمد السادس على عرش البلاد.
وبدأ المغاربة في تفعيل "الهاشتاغ" على وسائل التواصل حيث لقي استحسانا واسعا، تعبيرا منهم على تجديد البيعة للملك واحتفالا بعيد العرش على طريقتهم الخاصة.
وجاء إطلاق الوسم عقب تأجيل تاريخ حفل البيعة هذه السنة بسبب جائحة كورونا.
وقد أصدرت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة بيانا أوضحت فيه أن كافة مظاهر الاحتفال بعيد العرش ستؤجل بسبب الحالة الوبائية في البلاد بشكل عام، مضيفة أن الملك محمد السادس سيقدم خطابا إلى الشعب بهذه المناسبة.
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