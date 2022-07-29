سلطان عمان يبعث رسالة إلى ملك المغرب
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
© AP Photo / Oman TV
بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، جاءت برقية السلطان هيثم بمناسبة ذكرى "عيد العرش" في المغرب.
وأعرب سلطان عمان في البرقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق للشعب المغربي المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.
تحتفل المملكة المغربية، في 30 يوليو/تموز من كل عام بذكرى عيد العرش، وتصدر وسم "#الشعب_يبايع_ملكه" منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، تزامنا مع قرب تخليد الذكرى 23 لتربع الملك محمد السادس على عرش البلاد.
🔅 بكل حب ❤️ و وفاء نجدد #البيعة لملكنا محمد السادس نصره الله و أيده و جعله ذخراً و ملاذاً للبلاد و العباد. نبايعك على الطاعة و الحب و الوفاء 💝 كل عام وأنت بألف خير 💕 الله يبارك في عمر سيدي ❤️🇲🇦❤️#الشعب_يبايع_ملكه ❤️ pic.twitter.com/SO6noknJuZ— Amine (@DegoujAmine) July 26, 2022
وبدأ المغاربة في تفعيل "الهاشتاغ" على وسائل التواصل حيث لقي استحسانا واسعا، تعبيرا منهم على تجديد البيعة للملك واحتفالا بعيد العرش على طريقتهم الخاصة.
وجاء إطلاق الوسم عقب تأجيل تاريخ حفل البيعة هذه السنة بسبب جائحة كورونا.
رغم تأجيل إحتفالات عيد العرش بسبب التدابير الاحترازية للجائحة.— Simo Ben (@Simo__Ben) July 24, 2022
إلا أن هنالك طرق أخرى لتقديم البيعة ومنها منصات التواصل 😍😍#سيمو_يبايع_ملكه #المغاربة_يبايعون_ملكهم#الشعب_يبايع_ملكه#الملك_محمد_السادس#المملكة_المغربية
🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/TWAPPTLK4V
وقد أصدرت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة بيانا أوضحت فيه أن كافة مظاهر الاحتفال بعيد العرش ستؤجل بسبب الحالة الوبائية في البلاد بشكل عام، مضيفة أن الملك محمد السادس سيقدم خطابا إلى الشعب بهذه المناسبة.