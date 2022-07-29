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https://arabic.sputniknews.com/20220729/شجاعة-رجل-ينقذ-طفلين-من-سيول-جارفة-تثير-إعجاب-كبير-فيديو-1065758112.html
شجاعة رجل ينقذ طفلين من سيول جارفة تثير إعجاب كبير.. فيديو
شجاعة رجل ينقذ طفلين من سيول جارفة تثير إعجاب كبير.. فيديو
فجرت شجاعة رجل ظهر في مقطع فيديو وهو ينقذ طفلين من سيول جارفة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T21:28+0000
2022-07-29T21:28+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
سلطنة عمان
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي، قال البعض إنه جرى توثيقه في الفجيرة شرقي الإمارات، فيما قال آخرون بدلا من ذلك إنه تم توثيقه في سلطنة عمان.ويظهر في المقطع رجلا يقف وسط مجرى مائي يتدفق بسرعة كبيرة بفعل السيول الجارفة، بينما يحتضن طفلين ويناضل من أجل الوصول بهما إلى بر الأمان.وبشق الأنفس، تمكن الرجل من إنقاذ الطفلين، فيما تجرأ بعض الأشخاص الذين كانوا يراقبون المشهد عن كثب على مد يد العون له أخيرا بعدما أوشك وحده على إنهاء المهمة التي كادت أن تكلفه حياته.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان

شجاعة رجل ينقذ طفلين من سيول جارفة تثير إعجاب كبير.. فيديو

21:28 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEسيول في الإمارات
سيول في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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فجرت شجاعة رجل ظهر في مقطع فيديو وهو ينقذ طفلين من سيول جارفة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي، قال البعض إنه جرى توثيقه في الفجيرة شرقي الإمارات، فيما قال آخرون بدلا من ذلك إنه تم توثيقه في سلطنة عمان.
ويظهر في المقطع رجلا يقف وسط مجرى مائي يتدفق بسرعة كبيرة بفعل السيول الجارفة، بينما يحتضن طفلين ويناضل من أجل الوصول بهما إلى بر الأمان.
وبشق الأنفس، تمكن الرجل من إنقاذ الطفلين، فيما تجرأ بعض الأشخاص الذين كانوا يراقبون المشهد عن كثب على مد يد العون له أخيرا بعدما أوشك وحده على إنهاء المهمة التي كادت أن تكلفه حياته.
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