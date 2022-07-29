https://arabic.sputniknews.com/20220729/صحيفة-نقص-الغاز-الروسي-قد-يؤدي-إلى-نقص-في-ورق-الحمام-بألمانيا-1065723305.html
صحيفة: نقص الغاز الروسي قد يؤدي إلى نقص في ورق الحمام بألمانيا
صحيفة: نقص الغاز الروسي قد يؤدي إلى نقص في ورق الحمام بألمانيا
إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تمامًا، فسيتعين إبطاء إنتاج جميع أنواع الورق، بما في ذلك ورق الحمام. هذا أمر صعب وغير مربح اقتصاديًا، وفقا لصحيفة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T08:59+0000
2022-07-29T08:59+0000
2022-07-29T09:17+0000
العالم
اقتصاد
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وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصنعي الورق في بافاريا، يورجن شالر، في مقابلة مع الصحيفة: "قد يكون لتعليق إمدادات الغاز الروسي لألمانيا تأثير سلبي على إنتاج المنتجات الورقية في البلاد". ووفقًا له، فإن الورق موجود فعليًا في جميع مجالات الحياة الألمانية.وشدد شالر على أن إنتاج الورق يتطلب "الماء والكهرباء والحرارة والأشخاص"، ولا يمكن تغيير هذه التكنولوجيا الراسخة في وقت قصير. إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي تمامًا، فسيتعين إبطاء الإنتاج، وهذا بدوره صعب وغير اقتصادي.يرجع الانخفاض في إمدادات الغاز من روسيا هذا العام إلى تعليق الإمدادات عبر طريق يامال-أوروبا السريع، وانخفاض الضخ عبر الممرين الرئيسيين الآخرين - "نورد ستريم" و"جي تي إس" الأوكراني، وكذلك بسبب العمل الفني على خط أنابيب الغاز "التيار التركي".
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العالم, اقتصاد
صحيفة: نقص الغاز الروسي قد يؤدي إلى نقص في ورق الحمام بألمانيا
08:59 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تمامًا، فسيتعين إبطاء إنتاج جميع أنواع الورق، بما في ذلك ورق الحمام. هذا أمر صعب وغير مربح اقتصاديًا، وفقا لصحيفة "Die Zeit" الألمانية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصنعي الورق في بافاريا، يورجن شالر، في مقابلة مع الصحيفة: "قد يكون لتعليق إمدادات الغاز الروسي لألمانيا تأثير سلبي على إنتاج المنتجات الورقية في البلاد". ووفقًا له، فإن الورق موجود فعليًا في جميع مجالات الحياة الألمانية.
وأضاف: "الورق ليس فقط ما تُطبع عليه الصحف، ولكنه أيضًا غلاف ضروري لتخزين ونقل المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعبئة الأدوية في صناديق من الورق المقوى، كما تحتوي على تعليمات ورقية. ويظهر الورق المقوى في العديد من مواد النظافة، على سبيل المثال، في ورق التواليت".
وشدد شالر على أن إنتاج الورق يتطلب "الماء والكهرباء والحرارة والأشخاص
"، ولا يمكن تغيير هذه التكنولوجيا الراسخة في وقت قصير. إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي تمامًا، فسيتعين إبطاء الإنتاج، وهذا بدوره صعب وغير اقتصادي.
يرجع الانخفاض في إمدادات الغاز من روسيا هذا العام إلى تعليق الإمدادات عبر طريق يامال-أوروبا السريع، وانخفاض الضخ عبر الممرين الرئيسيين الآخرين - "نورد ستريم" و"جي تي إس" الأوكراني، وكذلك بسبب العمل الفني على خط أنابيب الغاز "التيار التركي".