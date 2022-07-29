https://arabic.sputniknews.com/20220729/ظاهرة-فلكية-تشهدها-سماء-العالم-العربي-فجر-السبت-1065729031.html

ظاهرة فلكية تشهدها سماء العالم العربي فجر السبت

ظاهرة فلكية تشهدها سماء العالم العربي فجر السبت

قال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الجمعة، إن سماء العالم العربي ستشهد ظاهرة فلكية فجر السبت. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T11:00+0000

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2022-07-29T11:00+0000

العالم العربي

فلك

شهب

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ونقلت صحيفة البيان، ظهر اليوم الجمعة، عن أبو زاهرة أن زخة شهب "دلتا الدلويات" ستصل ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس يوم غد السبت، في سماء العالم العربي.وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تكون الشهب في أفضل أحوالها بداية من الساعة 03:00 فجرا، حينما تكون نقطة إشعاعها عاليا في السماء باتجاه الأفق الجنوبي، فيما سوف يستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر"، لافتا إلى أنه لحسن الحظ فإن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر، حيث ستكون السماء مظلمة لتساقط الشهب.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة بأن عين الإنسان تحتاج إلى حوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، مناشدا الراصد منح نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، وبأنه لا توجد حاجة لاستخدام معدات باعتبار أن هذه الشهب ترى بالعين المجردة.وفي حال تعقب مسار هذه الشهب ستظهر أنها تنطلق من نقطة محددة في السماء بالقرب من نجم دلتا الدلو "سكات"، لكنه يمكن رؤية الشهب تنطلق من أي مكان في السماء.ويشار إلى أن شهب "دلتا الدلويات" ستستمر لعدة أسابيع بعد الذروة، وإن كانت بمعدل أقل وستتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوحاً خلال هذه الفترة.

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العالم العربي, فلك, شهب