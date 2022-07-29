https://arabic.sputniknews.com/20220729/ظهور-عربات-مصفحة-روسية-من-نوع-النمر-في-شرق-أفريقيا-1065750544.html
ظهور عربات مصفحة روسية من نوع "النمر" في شرق أفريقيا
ظهور عربات مصفحة روسية من نوع "النمر" في شرق أفريقيا
بدأت "النمور" الروسية العمل في أوغندا، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى جيش هذه الدولة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T16:39+0000
2022-07-29T16:39+0000
2022-07-29T16:40+0000
العالم
دبابات روسية
أوغندا
رصد عسكري
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وظهرت صورة لأربع عربات مدرعة من هذا القبيل في البلاد، مطلية بأربعة ألوان مموهة.وفقا للبيانات المرجعية، تمتلك القوات البرية لقوات الدفاع الشعبية بالفعل دبابات قتال رئيسية T-72B1، وأكثر حداثة من T-90S، بالإضافة إلى مركبات قتال المشاة BMP-2وناقلات الجنود المدرعة BTR-80A.بالإضافة إلى ذلك، هناك T-54و T-55و PT-76و BTR-60و BRDM-2. بالنسبة للسيارات المدرعة، كان من الممكن حتى وقت قريب رؤية النسخ التي تم شراؤها بشكل أساسي في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.تخدم وحدات المدفعية مدافع هاوتزر عيار 122 ملم D-30 ومدافع M-46 130 ملم. يتم تمثيل قاذفات الصواريخ المتعددة بواسطة BM-21 Grad.سماء هذا البلد محمية بواسطة Su-30MK2، كما أصبح معروفا مؤخرا أن الجناح الجوي لقوات الدفاع الشعبي استقبل مروحيات هجومية من طراز Mi-28NE، مما عزز المجموعة المكونة من Mi-24V و Mi-17."النمور" المدرعة متوفرة ليس فقط في أوغندا، ولكن أيضًا في البلدان الأفريقية الأخرى. على سبيل المثال، تشغل الجزائر تعديلا مسلحا بنظام سلاح موجه طويل المدى مضاد للدبابات Kornet-EM قادر على تدمير الدبابات والأشياء المدرعة الأخرى للعدو، بالإضافة إلى طائرات العدو وطائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع منخفض على مسافة تصل إلى 10000 متر .تم عرض هذا السلاح في بداية هذا الشهر في عرض واسع النطاق مخصص للذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا.في زامبيا، يتم استخدام المركبات المدرعة الروسية، مسلحة بمدافع رشاشة MG3 ألمانية عيار 7.62 ملم و KPVTعيار 14.5 ملم مثبتة في أبراج مدرعة دوارة مفتوحة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, دبابات روسية, أوغندا, رصد عسكري
ظهور عربات مصفحة روسية من نوع "النمر" في شرق أفريقيا
16:39 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 16:40 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
بدأت "النمور" الروسية العمل في أوغندا، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى جيش هذه الدولة.
وظهرت صورة لأربع عربات مدرعة من هذا القبيل في البلاد، مطلية بأربعة ألوان مموهة.
وفقا للبيانات المرجعية
، تمتلك القوات البرية لقوات الدفاع الشعبية بالفعل دبابات قتال رئيسية T-72B1، وأكثر حداثة من T-90S، بالإضافة إلى مركبات قتال المشاة BMP-2وناقلات الجنود المدرعة BTR-80A.
بالإضافة إلى ذلك، هناك T-54و T-55و PT-76و BTR-60و BRDM-2. بالنسبة للسيارات المدرعة، كان من الممكن حتى وقت قريب رؤية النسخ التي تم شراؤها بشكل أساسي في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
تخدم وحدات المدفعية مدافع هاوتزر عيار 122 ملم D-30 ومدافع M-46 130 ملم. يتم تمثيل قاذفات الصواريخ المتعددة بواسطة BM-21 Grad.
سماء هذا البلد محمية بواسطة Su-30MK2، كما أصبح معروفا مؤخرا أن الجناح الجوي لقوات الدفاع الشعبي استقبل مروحيات هجومية من طراز Mi-28NE، مما عزز المجموعة المكونة من Mi-24V و Mi-17.
"النمور" المدرعة متوفرة ليس فقط في أوغندا، ولكن أيضًا في البلدان الأفريقية الأخرى. على سبيل المثال، تشغل الجزائر تعديلا مسلحا بنظام سلاح موجه طويل المدى مضاد للدبابات Kornet-EM قادر على تدمير الدبابات والأشياء المدرعة الأخرى للعدو، بالإضافة إلى طائرات العدو وطائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع منخفض على مسافة تصل إلى 10000 متر .
تم عرض هذا السلاح في بداية هذا الشهر في عرض واسع النطاق مخصص للذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا.
في زامبيا، يتم استخدام المركبات المدرعة الروسية، مسلحة بمدافع رشاشة MG3 ألمانية عيار 7.62 ملم و KPVTعيار 14.5 ملم مثبتة في أبراج مدرعة دوارة مفتوحة.