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https://arabic.sputniknews.com/20220729/علامة-على-الوجه-تدل-على-وجود-ورم-محتمل-في-المعدة-1065751724.html
علامة على الوجه تدل على وجود ورم محتمل في المعدة
علامة على الوجه تدل على وجود ورم محتمل في المعدة
يمكن أن يؤدي الورم السرطاني الذي ينمو في المعدة إلى ظهور علامات تحذيرية في أماكن أخرى من الجسم، بما في ذلك الوجه. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T17:13+0000
2022-07-29T17:13+0000
الصحة
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في المرة القادمة التي تنظر فيها في المرآة، احترس من العلامة التالية:أولا، لاحظ لون بشرتك، هل يأخذ صبغة صفراء لم تكن موجودة من قبل؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون هذا مؤشرا على اليرقان.يؤدي اليرقان أيضا إلى اصفرار بياض العين. إذا لاحظت وجود اليرقان على وجهك، فاتصل بطبيبك على الفور.يمكن أن يؤدي سرطان المعدة أيضا إلى إحساس غير مرحب به، بما في ذلك الغثيان والتعب وآلام المعدة.علاوة على ذلك، قد تمتد المعدة إلى الخارج أثناء انتفاخها، وقد يصاب الجلد بالحكة.أشار مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أنه عند الذهاب إلى المرحاض، ابحث عن "البراز الأسود الذي يحتوي على الدم".انتبه أيضا إلى أي مشكلة قد تواجهها في البلع، وهي علامة أخرى محتملة لسرطان المعدة.يميل سرطان المعدة إلى الانتشار إلى الكبد عندما لا يتم اكتشافه في المراحل الأولى، أو في الرئتين أو بطانة الأنسجة في تجويف البطن.
https://arabic.sputniknews.com/20201122/سرطان-المعدة-الأعراض-وطرق-العلاج---1047272451.html
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الصحة, منوعات

علامة على الوجه تدل على وجود ورم محتمل في المعدة

17:13 GMT 29.07.2022
CC0 / pixabay.com / آلام المعدة
آلام المعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
CC0 / pixabay.com /
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يمكن أن يؤدي الورم السرطاني الذي ينمو في المعدة إلى ظهور علامات تحذيرية في أماكن أخرى من الجسم، بما في ذلك الوجه.
في المرة القادمة التي تنظر فيها في المرآة، احترس من العلامة التالية:
أولا، لاحظ لون بشرتك، هل يأخذ صبغة صفراء لم تكن موجودة من قبل؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون هذا مؤشرا على اليرقان.
يؤدي اليرقان أيضا إلى اصفرار بياض العين. إذا لاحظت وجود اليرقان على وجهك، فاتصل بطبيبك على الفور.
يمكن أن يؤدي سرطان المعدة أيضا إلى إحساس غير مرحب به، بما في ذلك الغثيان والتعب وآلام المعدة.
علاوة على ذلك، قد تمتد المعدة إلى الخارج أثناء انتفاخها، وقد يصاب الجلد بالحكة.
الكشف عن سرطان البروستاتا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2020
سرطان المعدة... الأعراض وطرق العلاج
22 نوفمبر 2020, 18:03 GMT
أشار مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أنه عند الذهاب إلى المرحاض، ابحث عن "البراز الأسود الذي يحتوي على الدم".
انتبه أيضا إلى أي مشكلة قد تواجهها في البلع، وهي علامة أخرى محتملة لسرطان المعدة.
يميل سرطان المعدة إلى الانتشار إلى الكبد عندما لا يتم اكتشافه في المراحل الأولى، أو في الرئتين أو بطانة الأنسجة في تجويف البطن.
سرطان المعدة... الأعراض وطرق العلاج - سبوتنيك عربي
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