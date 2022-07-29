https://arabic.sputniknews.com/20220729/عمدة-بروكسل-يطالب-بمقاه-لتعاطي-الحشيش-1065721579.html
عمدة بروكسل يطالب بمقاه لتعاطي الحشيش
عمدة بروكسل يطالب بمقاه لتعاطي الحشيش
أثارت تصريحات عمدة العاصمة البلجيكية، بروكسل، الكثير من الجدل، بعد إعلانه رغبته في رؤية مقاهي مخصصة لبيع الحشيش في المدينة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T08:14+0000
2022-07-29T08:14+0000
2022-07-29T08:14+0000
مجتمع
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وبحسب العمدة فيليب كلوز، فإن تدخين سيجارة الماريغوانا تشبه تدخين السيجارة العادية بجانب كأس من المشروبات الكحولية، كما نقلت صحيفة "ذا تايمز".هذا وقننت بروكسل الحشيش للاستخدام الشخصي عام 2003، بينما يدعم كلوز خطة تتجاوز السماح بامتلاك ما يصل إلى 3 غرامات من الحشيش، وصولاً إلى تقديم تراخيص لأماكن يمكنها بيع واستخدام المخدر.وقال كلوز: "أنا بصدق لا أعرف أي شخص لم يجرب سيجارة حشيش قط، لكن في بلجيكا لا يعلم الناس إلى أين يذهبون حين ينفد المخدر منهم، لا يُنظَر إلى المتعاطين إلا باعتبارهم مجرمين، يمكن فعل هذا الأمر كله بطريقة أفضل بكثير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
عمدة بروكسل يطالب بمقاه لتعاطي الحشيش
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أثارت تصريحات عمدة العاصمة البلجيكية، بروكسل، الكثير من الجدل، بعد إعلانه رغبته في رؤية مقاهي مخصصة لبيع الحشيش في المدينة.
وبحسب العمدة فيليب كلوز، فإن تدخين سيجارة الماريغوانا تشبه تدخين السيجارة العادية بجانب كأس من المشروبات الكحولية، كما نقلت صحيفة "ذا تايمز".
وأضافت الصحيفة أن بروكسل تستعد لتحذو حذو أمستردام، حيث ستفتتح قريبا مقاه خاصة للحشيش، كجزء من جهود تخفيف قوانين المخدرات.
هذا وقننت بروكسل الحشيش للاستخدام الشخصي عام 2003، بينما يدعم كلوز خطة تتجاوز السماح بامتلاك ما يصل إلى 3 غرامات من الحشيش، وصولاً إلى تقديم تراخيص
لأماكن يمكنها بيع واستخدام المخدر.
وقال كلوز: "أنا بصدق لا أعرف أي شخص لم يجرب سيجارة حشيش قط، لكن في بلجيكا لا يعلم الناس إلى أين يذهبون حين ينفد المخدر منهم، لا يُنظَر إلى المتعاطين إلا باعتبارهم مجرمين، يمكن فعل هذا الأمر كله بطريقة أفضل بكثير".