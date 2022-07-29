عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/عمليات-بغداد-خلية-الاستخبارات-تدار-من-قبل-أحد-ضباطنا-1065725717.html
"عمليات بغداد": خلية الاستخبارات تدار من قبل أحد ضباطنا
"عمليات بغداد": خلية الاستخبارات تدار من قبل أحد ضباطنا
كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، تفاصيل عمل خلية الاستخبارات التابعة للعمليات. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:40+0000
2022-07-29T09:40+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049826575_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_a36808d6466f3655d222eb6ca4b429c0.jpg
وصرح سليم لوكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "قيادة عمليات بغداد تتضمن فيها خلية استخبارية تسمى بخلية استخبارات عمليات بغداد".وأضاف أن "الخلية تضم كل الأجهزة والوكالات الاستخبارية ضمن قاطع المسؤولية، وفيها ممثل من جهاز المخابرات الوطني ومن جهاز الأمن الوطني ومن الاستخبارات والأمن العامة"، مشيرا إلى أن "هذه الخلية تدار من قبل أحد ضباطنا".وأوضح قائد عمليات بغداد أن "واجب خلية الاستخبارات تزويدنا بمعلومات من مراجعهم، وهناك قاعدة معلومات متيسرة في هذه الخلية بالإمكان مشاركتها حسب الحاجة اليها".كما شدد سليم على أن "الواجبات المنفذة بحزام العاصمة تتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة التي تدعم العمليات من 3 محاور".وأكد أن "قيادة العمليات المشتركة داعمة بشكل كبير لعمل قيادة عمليات بغداد وخاصة في واجباتها بمناطق حزام العاصمة، والمشتركة تزودنا بالمعلومات الاستخبارية المتيسرة لدعم قطعاتنا في تنفيذ واجباتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220728/العراق-يعلن-مقتل-8-من-عناصر-داعش-في-كهف-بنينوى-1065714854.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049826575_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_f1149b3bdaab380aa7f462802587a578.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

"عمليات بغداد": خلية الاستخبارات تدار من قبل أحد ضباطنا

09:40 GMT 29.07.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
تابعنا عبرTelegram
كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، تفاصيل عمل خلية الاستخبارات التابعة للعمليات.
وصرح سليم لوكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "قيادة عمليات بغداد تتضمن فيها خلية استخبارية تسمى بخلية استخبارات عمليات بغداد".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
العراق يعلن مقتل 8 من عناصر داعش في كهف بنينوى
أمس, 21:43 GMT
وأضاف أن "الخلية تضم كل الأجهزة والوكالات الاستخبارية ضمن قاطع المسؤولية، وفيها ممثل من جهاز المخابرات الوطني ومن جهاز الأمن الوطني ومن الاستخبارات والأمن العامة"، مشيرا إلى أن "هذه الخلية تدار من قبل أحد ضباطنا".
وأوضح قائد عمليات بغداد أن "واجب خلية الاستخبارات تزويدنا بمعلومات من مراجعهم، وهناك قاعدة معلومات متيسرة في هذه الخلية بالإمكان مشاركتها حسب الحاجة اليها".
وأفاد بأن "الخلية تقوم بتنسيق العمل والواجبات بين الوكالات الاستخبارية وبين الاستخبارات العاملة ضمن قاطع المسؤولية وبين القطعات الماسكة لقيادة عمليات بغداد".
كما شدد سليم على أن "الواجبات المنفذة بحزام العاصمة تتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة التي تدعم العمليات من 3 محاور".
وأكد أن "قيادة العمليات المشتركة داعمة بشكل كبير لعمل قيادة عمليات بغداد وخاصة في واجباتها بمناطق حزام العاصمة، والمشتركة تزودنا بالمعلومات الاستخبارية المتيسرة لدعم قطعاتنا في تنفيذ واجباتها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала