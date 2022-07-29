https://arabic.sputniknews.com/20220729/عمليات-بغداد-خلية-الاستخبارات-تدار-من-قبل-أحد-ضباطنا-1065725717.html
"عمليات بغداد": خلية الاستخبارات تدار من قبل أحد ضباطنا
"عمليات بغداد": خلية الاستخبارات تدار من قبل أحد ضباطنا
كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، تفاصيل عمل خلية الاستخبارات التابعة للعمليات. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:40+0000
2022-07-29T09:40+0000
2022-07-29T09:40+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وصرح سليم لوكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "قيادة عمليات بغداد تتضمن فيها خلية استخبارية تسمى بخلية استخبارات عمليات بغداد".وأضاف أن "الخلية تضم كل الأجهزة والوكالات الاستخبارية ضمن قاطع المسؤولية، وفيها ممثل من جهاز المخابرات الوطني ومن جهاز الأمن الوطني ومن الاستخبارات والأمن العامة"، مشيرا إلى أن "هذه الخلية تدار من قبل أحد ضباطنا".وأوضح قائد عمليات بغداد أن "واجب خلية الاستخبارات تزويدنا بمعلومات من مراجعهم، وهناك قاعدة معلومات متيسرة في هذه الخلية بالإمكان مشاركتها حسب الحاجة اليها".كما شدد سليم على أن "الواجبات المنفذة بحزام العاصمة تتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة التي تدعم العمليات من 3 محاور".وأكد أن "قيادة العمليات المشتركة داعمة بشكل كبير لعمل قيادة عمليات بغداد وخاصة في واجباتها بمناطق حزام العاصمة، والمشتركة تزودنا بالمعلومات الاستخبارية المتيسرة لدعم قطعاتنا في تنفيذ واجباتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220728/العراق-يعلن-مقتل-8-من-عناصر-داعش-في-كهف-بنينوى-1065714854.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
"عمليات بغداد": خلية الاستخبارات تدار من قبل أحد ضباطنا
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كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، تفاصيل عمل خلية الاستخبارات التابعة للعمليات.
وصرح سليم لوكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "قيادة عمليات بغداد تتضمن فيها خلية استخبارية تسمى بخلية استخبارات عمليات بغداد".
وأضاف أن "الخلية تضم كل الأجهزة والوكالات الاستخبارية ضمن قاطع المسؤولية، وفيها ممثل من جهاز المخابرات الوطني ومن جهاز الأمن الوطني ومن الاستخبارات والأمن العامة"، مشيرا إلى أن "هذه الخلية تدار من قبل أحد ضباطنا".
وأوضح قائد عمليات بغداد أن "واجب خلية الاستخبارات تزويدنا بمعلومات من مراجعهم، وهناك قاعدة معلومات متيسرة في هذه الخلية بالإمكان مشاركتها حسب الحاجة اليها".
وأفاد بأن "الخلية تقوم بتنسيق العمل والواجبات بين الوكالات الاستخبارية وبين الاستخبارات العاملة ضمن قاطع المسؤولية وبين القطعات الماسكة لقيادة عمليات بغداد".
كما شدد سليم على أن "الواجبات المنفذة بحزام العاصمة تتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة التي تدعم العمليات من 3 محاور".
وأكد أن "قيادة العمليات المشتركة داعمة بشكل كبير لعمل قيادة عمليات بغداد وخاصة في واجباتها بمناطق حزام العاصمة، والمشتركة تزودنا بالمعلومات الاستخبارية المتيسرة لدعم قطعاتنا في تنفيذ واجباتها".