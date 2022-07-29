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https://arabic.sputniknews.com/20220729/غازبروم-تنشر-قريبا-جزءا-من-مراسلاتها-مع-شركة-سيمينز-بشأن-صيانة-محركات-التيار-الشمالي-1065751318.html
"غازبروم" تنشر قريبا جزءا من مراسلاتها مع شركة "سيمينز" بشأن صيانة محركات "التيار الشمالي"
"غازبروم" تنشر قريبا جزءا من مراسلاتها مع شركة "سيمينز" بشأن صيانة محركات "التيار الشمالي"
أعلن نائب رئيس شركة "غازبروم" الروسية للطاقة فيتالي ماركيلوف، اليوم الجمعة، أن الشركة ستنشر قريبا جزءا من مراسلاتها مع شركة "سيمينز" الألمانية حول صيانة محركات... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T16:58+0000
2022-07-29T16:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماركيلوف لقناة "روسيا 24": "سيتم نشر جزء من مراسلاتنا مع الشركاء قريبا".وأضاف ماركيلوف: "مضطرون إلى أن نلفت الانتباه إلى أن نقل محرك توربين الغاز من كندا إلى ألمانيا لا يتوافق مع شروط العقد".وكانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بيسكوف-غازبروم-ستصدر-بيانا-بشأن-التيار-الشمالي-والوضع-معقد-للغاية-بسبب-العقوبات-1065588126.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا

"غازبروم" تنشر قريبا جزءا من مراسلاتها مع شركة "سيمينز" بشأن صيانة محركات "التيار الشمالي"

16:58 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورشركة "غازبروم"
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن نائب رئيس شركة "غازبروم" الروسية للطاقة فيتالي ماركيلوف، اليوم الجمعة، أن الشركة ستنشر قريبا جزءا من مراسلاتها مع شركة "سيمينز" الألمانية حول صيانة محركات خط أنابيب "التيار الشمالي".
موسكو - سبوتنيك. وقال ماركيلوف لقناة "روسيا 24": "سيتم نشر جزء من مراسلاتنا مع الشركاء قريبا".
وأضاف ماركيلوف: "مضطرون إلى أن نلفت الانتباه إلى أن نقل محرك توربين الغاز من كندا إلى ألمانيا لا يتوافق مع شروط العقد".
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وكانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
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