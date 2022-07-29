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فرنسا تشتري مدافع من طراز "قيصر" لتعويض مخزونها المتناقص بسبب أوكرانيا
فرنسا تشتري مدافع من طراز "قيصر" لتعويض مخزونها المتناقص بسبب أوكرانيا
طلبت وزارة الدفاع الفرنسية شراء 18 مدفعا من نوع "قيصر" لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T17:52+0000
2022-07-29T17:52+0000
اقتصاد
أخبار فرنسا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة "نيكستر" اليوم الجمعة في بيان: "ستسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب".تريد باريس أن تكون صناعة الدفاع قادرة على زيادة معدلات إنتاجها وقدراتها بسرعة للاستجابة للوضع الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بحسب إذاعة "مونت كارلو".ويستغرق صنع القطعة الواحدة من هذه المدافع 18 شهرا ضمن مواقع "نيكستر" في وسط فرنسا، حسب الشركة المنتجة. وقبل العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط، كان الجيش الفرنسي يملك 76 مدفعا من نوع قيصر عيار 155 ملم تثبت على شاحنات بمدى 40 كيلومترا.لم تكشف الشركة عن قيمة العقد. لكن قبل أيام، أعلن وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو في مجلس الشيوخ أنه سيتم تخصيص "85 مليون يورو" لاستبدال 18 مدفعا من طراز قيصر.في فبراير، وقع رئيس الوزراء آنذاك، جان كاستكس، عقدا بقيمة 600 مليون يورو مع "نيكستر" لتطوير نسخة مدرعة ومحدثة من "قيصر إن جي" والحصول على 33 قطعة، قابلة للتسليم اعتبارا من عام 2026.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/محامي-فرنسي-يستشيط-غضبا-إثر-بيع-الجيش-الأوكراني-مدافع-فرنسية-لروسيا-بثمن-بخس-1064735689.html
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اقتصاد, أخبار فرنسا , رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

فرنسا تشتري مدافع من طراز "قيصر" لتعويض مخزونها المتناقص بسبب أوكرانيا

17:52 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / NICOLAS TUCATمدفع قيصر الفرنسي
مدفع قيصر الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / NICOLAS TUCAT
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طلبت وزارة الدفاع الفرنسية شراء 18 مدفعا من نوع "قيصر" لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا.
وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة "نيكستر" اليوم الجمعة في بيان: "ستسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب".
تريد باريس أن تكون صناعة الدفاع قادرة على زيادة معدلات إنتاجها وقدراتها بسرعة للاستجابة للوضع الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
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6 يوليو, 13:50 GMT
ويستغرق صنع القطعة الواحدة من هذه المدافع 18 شهرا ضمن مواقع "نيكستر" في وسط فرنسا، حسب الشركة المنتجة. وقبل العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط، كان الجيش الفرنسي يملك 76 مدفعا من نوع قيصر عيار 155 ملم تثبت على شاحنات بمدى 40 كيلومترا.
لم تكشف الشركة عن قيمة العقد. لكن قبل أيام، أعلن وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو في مجلس الشيوخ أنه سيتم تخصيص "85 مليون يورو" لاستبدال 18 مدفعا من طراز قيصر.
في فبراير، وقع رئيس الوزراء آنذاك، جان كاستكس، عقدا بقيمة 600 مليون يورو مع "نيكستر" لتطوير نسخة مدرعة ومحدثة من "قيصر إن جي" والحصول على 33 قطعة، قابلة للتسليم اعتبارا من عام 2026.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMT
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