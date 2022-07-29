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فعاليتها تزداد.. شركة "كلاشنيكوف" تقوم بتعديل قذيفة "كراسنوبول"
فعاليتها تزداد.. شركة "كلاشنيكوف" تقوم بتعديل قذيفة "كراسنوبول"
أعلن مدير الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف عن تطوير قذيفة "كراسنوبول". 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T05:12+0000
2022-07-29T05:12+0000
روسيا
رصد عسكري
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قذيفة "كراسنوبول" قذيفة مدفعية موجهة عيار 152 ملم، تحتوي على جهاز الليزر لتعيين الأهداف والمدى الذي يستطيع التعامل مع 3 أهداف في آن واحد، ويمكن إطلاقها من أي مدفع عصري. ويبلغ مداها 20 كيلومترا. ويزن رأسها المدمر 8 كيلوغرامات.وقد خضعت قذيفة "كراسنوبول" لعدة عمليات تطويرية تحديثية أدت آخرها إلى ظهور "كراسنوبول-إم2" عيار 155 التي يبلغ مداها 26 كيلومترا.وتقوم الطائرة المسيرة بوظيفة جهاز تعيين الأهداف حاليا.وأخبر المدير العام لشركة "كلاشنيكوف"، فلاديمير ليبين، مجلة "كلاشنيكوف" عن إخضاع قذيفة "كراسنوبول" لعملية تطويرية جديدة تقوم شركته في سياقها بصنع أجزائها الرئيسية.وذكر أن العملية التطويرية الجديدة تهدف إلى زيادة مدى القذيفة وزيادة احتمال إصابة الهدف الصغير الحجم بطلقة واحدة، وزيادة قوتها التدميرية وزيادة فعالية استخدامها في ظل الغيوم والريح العاتية.وأشار ليبين إلى استخدام قذائف "كراسنوبول" خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا.
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روسيا, رصد عسكري

فعاليتها تزداد.. شركة "كلاشنيكوف" تقوم بتعديل قذيفة "كراسنوبول"

05:12 GMT 29.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснопольقذيفة كراسنوبول الموجهة
قذيفة كراسنوبول الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
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أعلن مدير الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف عن تطوير قذيفة "كراسنوبول".
قذيفة "كراسنوبول" قذيفة مدفعية موجهة عيار 152 ملم، تحتوي على جهاز الليزر لتعيين الأهداف والمدى الذي يستطيع التعامل مع 3 أهداف في آن واحد، ويمكن إطلاقها من أي مدفع عصري. ويبلغ مداها 20 كيلومترا. ويزن رأسها المدمر 8 كيلوغرامات.
وقد خضعت قذيفة "كراسنوبول" لعدة عمليات تطويرية تحديثية أدت آخرها إلى ظهور "كراسنوبول-إم2" عيار 155 التي يبلغ مداها 26 كيلومترا.
وتقوم الطائرة المسيرة بوظيفة جهاز تعيين الأهداف حاليا.
وأخبر المدير العام لشركة "كلاشنيكوف"، فلاديمير ليبين، مجلة "كلاشنيكوف" عن إخضاع قذيفة "كراسنوبول" لعملية تطويرية جديدة تقوم شركته في سياقها بصنع أجزائها الرئيسية.
وذكر أن العملية التطويرية الجديدة تهدف إلى زيادة مدى القذيفة وزيادة احتمال إصابة الهدف الصغير الحجم بطلقة واحدة، وزيادة قوتها التدميرية وزيادة فعالية استخدامها في ظل الغيوم والريح العاتية.
وأشار ليبين إلى استخدام قذائف "كراسنوبول" خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا.
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