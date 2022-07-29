https://arabic.sputniknews.com/20220729/فعاليتها-تزداد-شركة-كلاشنيكوف-تقوم-بتعديل-قذيفة-كراسنوبول-1065716821.html
فعاليتها تزداد.. شركة "كلاشنيكوف" تقوم بتعديل قذيفة "كراسنوبول"
فعاليتها تزداد.. شركة "كلاشنيكوف" تقوم بتعديل قذيفة "كراسنوبول"
أعلن مدير الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف عن تطوير قذيفة "كراسنوبول". 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T05:12+0000
2022-07-29T05:12+0000
2022-07-29T05:12+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103590/31/1035903114_714:0:3006:1289_1920x0_80_0_0_305c91b9c9362f42d2e246f0f1d8d724.jpg
قذيفة "كراسنوبول" قذيفة مدفعية موجهة عيار 152 ملم، تحتوي على جهاز الليزر لتعيين الأهداف والمدى الذي يستطيع التعامل مع 3 أهداف في آن واحد، ويمكن إطلاقها من أي مدفع عصري. ويبلغ مداها 20 كيلومترا. ويزن رأسها المدمر 8 كيلوغرامات.وقد خضعت قذيفة "كراسنوبول" لعدة عمليات تطويرية تحديثية أدت آخرها إلى ظهور "كراسنوبول-إم2" عيار 155 التي يبلغ مداها 26 كيلومترا.وتقوم الطائرة المسيرة بوظيفة جهاز تعيين الأهداف حاليا.وأخبر المدير العام لشركة "كلاشنيكوف"، فلاديمير ليبين، مجلة "كلاشنيكوف" عن إخضاع قذيفة "كراسنوبول" لعملية تطويرية جديدة تقوم شركته في سياقها بصنع أجزائها الرئيسية.وذكر أن العملية التطويرية الجديدة تهدف إلى زيادة مدى القذيفة وزيادة احتمال إصابة الهدف الصغير الحجم بطلقة واحدة، وزيادة قوتها التدميرية وزيادة فعالية استخدامها في ظل الغيوم والريح العاتية.وأشار ليبين إلى استخدام قذائف "كراسنوبول" خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103590/31/1035903114_1287:0:3006:1289_1920x0_80_0_0_5470bd72f41f7b16a4f74db8ac2948a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
فعاليتها تزداد.. شركة "كلاشنيكوف" تقوم بتعديل قذيفة "كراسنوبول"
تابعنا عبر
أعلن مدير الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف عن تطوير قذيفة "كراسنوبول".
قذيفة "كراسنوبول" قذيفة مدفعية موجهة عيار 152 ملم، تحتوي على جهاز الليزر لتعيين الأهداف والمدى الذي يستطيع التعامل مع 3 أهداف في آن واحد، ويمكن إطلاقها من أي مدفع عصري. ويبلغ مداها 20 كيلومترا. ويزن رأسها المدمر 8 كيلوغرامات.
وقد خضعت قذيفة "كراسنوبول" لعدة عمليات تطويرية تحديثية أدت آخرها إلى ظهور "كراسنوبول-إم2" عيار 155 التي يبلغ مداها 26 كيلومترا.
وتقوم الطائرة المسيرة بوظيفة جهاز تعيين الأهداف حاليا.
وأخبر
المدير العام لشركة "كلاشنيكوف"، فلاديمير ليبين، مجلة "كلاشنيكوف" عن إخضاع قذيفة "كراسنوبول" لعملية تطويرية جديدة تقوم شركته في سياقها بصنع أجزائها الرئيسية.
وذكر أن العملية التطويرية الجديدة تهدف إلى زيادة مدى القذيفة وزيادة احتمال إصابة الهدف الصغير الحجم بطلقة واحدة، وزيادة قوتها التدميرية وزيادة فعالية استخدامها في ظل الغيوم والريح العاتية.
وأشار ليبين إلى استخدام قذائف "كراسنوبول" خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا.