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https://arabic.sputniknews.com/20220729/في-مشهد-بطولي-سيدة-تتصدى-للص-بقطعة-قماش-فيديو-1065722290.html
في مشهد بطولي... سيدة تتصدى للص بقطعة قماش... فيديو
في مشهد بطولي... سيدة تتصدى للص بقطعة قماش... فيديو
تصدرت خبازة من أصول تركية عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصديها لهجوم لص بقطعة قماش كانت تنظف بها متجرها. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
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أحبطت الخبازة ذات الأصول التركية-الهولندية، وبحسب المقطع الذي تم تداوله، هجوم لص اقتحم متجرها ليسرق المال من صندوق المحاسبة.ويظهر المقطع لحظة دخول اللص الذي أخفى وجهه في الوقت الذي كانت فيه السيدة تقوم بأعمال التنظيف، ليتجه إلى صندوق المحاسبة حيث كانت السيدة قريبة منه لتمنعه من سرقته، مهاجمة اللص بقطعة القماش التي كانت بيدها.ليدخل رجل في اللحظة التي هم بها اللص هاربا محاولا إيقافه دون جدوى، ليعود ثانية للاطمئنان على السيدة.
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو

في مشهد بطولي... سيدة تتصدى للص بقطعة قماش... فيديو

08:28 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 29.07.2022)
© Photo / TheDigitalWay لص
لص - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / TheDigitalWay
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تصدرت خبازة من أصول تركية عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصديها لهجوم لص بقطعة قماش كانت تنظف بها متجرها.
أحبطت الخبازة ذات الأصول التركية-الهولندية، وبحسب المقطع الذي تم تداوله، هجوم لص اقتحم متجرها ليسرق المال من صندوق المحاسبة.
ويظهر المقطع لحظة دخول اللص الذي أخفى وجهه في الوقت الذي كانت فيه السيدة تقوم بأعمال التنظيف، ليتجه إلى صندوق المحاسبة حيث كانت السيدة قريبة منه لتمنعه من سرقته، مهاجمة اللص بقطعة القماش التي كانت بيدها.
ليدخل رجل في اللحظة التي هم بها اللص هاربا محاولا إيقافه دون جدوى، ليعود ثانية للاطمئنان على السيدة.
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