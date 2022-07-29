قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الجمعة، في عدة مناطق تابعة للضفة الغربية، أصيب خلالها العشرات من الفلسطينيين بجروح متفرقة.
وقتل الفتى أمجد نشأت أبو عليا "16 عاما" في قرية المغير شرق رام الله، متأثراً بجروح حرجة في منطقة الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة بعدما منع الجيش الإسرائيلي المواطنين من الوصول الى أراضيهم المصادرة، حيث أطلق الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة، وقمع المسيرة الأسبوعية، حيث أطلق الجيش الاسرائيلي الرصاص المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، وأصيب 20 فلسطيني.
© Sputnik . Ajwad Jradat قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال الناشط في المقاومة الشعبية مؤيد القدومي لوكالة "سبوتنيك": "لم نعد نحتمل الممارسات الاستيطانية للمستوطنين، كسرقة للأراضي واطلاق النار على المزارعين والأهالي، والاقتحامات اليومية والاعتقالات، ولا بد من الوقوف في وجه الاحتلال بكل الوسائل، وتفعيل المقاومة الشعبية في كل المناطق، نحن صامدون وعلينا تعزيز صمودنا بالمقاومة".
© Sputnik . Ajwad Jradat قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي محافظة نابلس، اندلعت مواجهات مع القوات الاسرائيلية في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على الجبل.
© Sputnik . Ajwad Jradat قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمه تعاملت مع 17 إصابة منها 3 إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط".
وقال المتطوع في صفوف الهلال الأحمر الفلسطيني، عصام عقل لـ" سبوتنيك": "هناك ارتفاع ملحوظ في حجم الإصابات التي نتعامل معها، وكذلك ارتفاع في نوعية الإصابات، فمعظمها خلال الفترة الأخيرة تستهدف منطقة الرأس والصدر، وهذا يدل على تصعيد في استهداف الشبان المشاركين في المسيرات المناهضة للاستيطان، وينبي بزيادة خطورة الإصابات".