https://arabic.sputniknews.com/20220729/قراصنة-روس-يخترقون-خوادم-جامعة-الدفاع-الوطني-في-أوكرانيا-1065748699.html

قراصنة روس يخترقون خوادم جامعة الدفاع الوطني في أوكرانيا

قراصنة روس يخترقون خوادم جامعة الدفاع الوطني في أوكرانيا

اخترق قراصنة روس خوادم جامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، وقاموا بتنزيل تقنيات التدريب الخاصة بهم، وفي المقابل تركوا التكتيكات "الصحيحة" - حول فظائع نظام كييف في... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T15:19+0000

2022-07-29T15:19+0000

2022-07-29T15:19+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

اختراق

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وقال عضو في مجموعة "RaHDit" لوكالة "سبوتنيك" بشرط عدم الكشف عن هويته: "اليوم، في يوم قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، ونتيجة لعملية مشتركة قامت بها مجموعتا القرصنة Beregini وRaHDIt ، تعرضت خوادم فريق تشكيل هذا الهيكل، جامعة إيفان تشيرنياكوفسكي للدفاع الوطني في أوكرانيا، للاختراق. الكتيبات المنهجية التي تم تنزيلها وقوائم المعلمين والطلاب والخريجين للسنوات الماضية توضح أماكن توزيعهم".ووفقا له، في نهاية العملية، ترك المتسللون "كتيبات صحيحة تغطي فظائع نظام كييف في دونباس" وإشعارا بأنه "بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة، ستحمل هذه المؤسسة التعليمية اسم الأسطوري ضابط المخابرات الروسية بافيل سودوبلاتوف".في يونيو، نشرت RaHDIt بيانات 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني، وقبل أسبوعين - مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية والأشخاص المرتبطين بها. في بداية العملية الخاصة، اخترقت المجموعة في وقت واحد جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755 موقعا.

https://arabic.sputniknews.com/20220712/تسريبات-ضباط-المخابرات-الأوكرانية-أنفسهم-أسهموا-في-رفع-السرية-عن-بيانات-استخباراتية-1064973392.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا, اختراق