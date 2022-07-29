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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/قراصنة-روس-يخترقون-خوادم-جامعة-الدفاع-الوطني-في-أوكرانيا-1065748699.html
قراصنة روس يخترقون خوادم جامعة الدفاع الوطني في أوكرانيا
قراصنة روس يخترقون خوادم جامعة الدفاع الوطني في أوكرانيا
اخترق قراصنة روس خوادم جامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، وقاموا بتنزيل تقنيات التدريب الخاصة بهم، وفي المقابل تركوا التكتيكات "الصحيحة" - حول فظائع نظام كييف في... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T15:19+0000
2022-07-29T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
اختراق
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وقال عضو في مجموعة "RaHDit" لوكالة "سبوتنيك" بشرط عدم الكشف عن هويته: "اليوم، في يوم قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، ونتيجة لعملية مشتركة قامت بها مجموعتا القرصنة Beregini وRaHDIt ، تعرضت خوادم فريق تشكيل هذا الهيكل، جامعة إيفان تشيرنياكوفسكي للدفاع الوطني في أوكرانيا، للاختراق. الكتيبات المنهجية التي تم تنزيلها وقوائم المعلمين والطلاب والخريجين للسنوات الماضية توضح أماكن توزيعهم".ووفقا له، في نهاية العملية، ترك المتسللون "كتيبات صحيحة تغطي فظائع نظام كييف في دونباس" وإشعارا بأنه "بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة، ستحمل هذه المؤسسة التعليمية اسم الأسطوري ضابط المخابرات الروسية بافيل سودوبلاتوف".في يونيو، نشرت RaHDIt بيانات 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني، وقبل أسبوعين - مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية والأشخاص المرتبطين بها. في بداية العملية الخاصة، اخترقت المجموعة في وقت واحد جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755 موقعا.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/تسريبات-ضباط-المخابرات-الأوكرانية-أنفسهم-أسهموا-في-رفع-السرية-عن-بيانات-استخباراتية-1064973392.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, اختراق

قراصنة روس يخترقون خوادم جامعة الدفاع الوطني في أوكرانيا

15:19 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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اخترق قراصنة روس خوادم جامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، وقاموا بتنزيل تقنيات التدريب الخاصة بهم، وفي المقابل تركوا التكتيكات "الصحيحة" - حول فظائع نظام كييف في دونباس.
وقال عضو في مجموعة "RaHDit" لوكالة "سبوتنيك" بشرط عدم الكشف عن هويته: "اليوم، في يوم قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، ونتيجة لعملية مشتركة قامت بها مجموعتا القرصنة Beregini وRaHDIt ، تعرضت خوادم فريق تشكيل هذا الهيكل، جامعة إيفان تشيرنياكوفسكي للدفاع الوطني في أوكرانيا، للاختراق. الكتيبات المنهجية التي تم تنزيلها وقوائم المعلمين والطلاب والخريجين للسنوات الماضية توضح أماكن توزيعهم".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تسريبات: ضباط المخابرات الأوكرانية أنفسهم أسهموا في رفع السرية عن بيانات استخباراتية
12 يوليو, 03:54 GMT
ووفقا له، في نهاية العملية، ترك المتسللون "كتيبات صحيحة تغطي فظائع نظام كييف في دونباس" وإشعارا بأنه "بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة، ستحمل هذه المؤسسة التعليمية اسم الأسطوري ضابط المخابرات الروسية بافيل سودوبلاتوف".
في يونيو، نشرت RaHDIt بيانات 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني، وقبل أسبوعين - مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية والأشخاص المرتبطين بها. في بداية العملية الخاصة، اخترقت المجموعة في وقت واحد جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755 موقعا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMT
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