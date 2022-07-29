https://arabic.sputniknews.com/20220729/كلية-القوات-الخاصة-الروسية-إعداد-خاص-للمتطوعين-وتدريبات-تحاكي-القتال-في-أرض-المعركة--1065728360.html
كلية القوات الخاصة الروسية.. تدريبات تحاكي القتال في أرض المعركة
كلية القوات الخاصة الروسية.. تدريبات تحاكي القتال في أرض المعركة
تتميز تدريباتنا في الكلية الروسية للقوات الخاصة بأنه تم استنساخها من أرض الواقع ومن عمليات حية وواقعية، بهذه الكلمات تحدث النائب الأول للكلية دميتري بيليبينكو. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:48+0000
2022-07-29T10:48+0000
2022-07-29T11:04+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
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على سبيل المثال، تمرينات القيام بغارة أو عملية مداهمة بسيارات "باغي" تم استنتساخها من عمليات حدثت في سوريا وكذلك عملية تحرير الرهائن تم استحضارها مما حصل في مدرسة بيسلان ومسرح دبروفكا.وأضاف بيليبينكو أن هذا ما يميز مسابقاتنا هنا في الكلية بأنها من الواقع، وتابع قائلا: "لقد شاركنا في العديد من المسابقات كلجنة متابعة لمشاهدة كيفية تحضير هذا النوع من المسابقات بالإضافة لفريق مشارك، ولقد حقننا المركز الأول في مسابقة في الأردن في عام 2015، وأصبحنا أول فريق روسي يفوز في هذه البطولة كما وشاركنا في مسابقة بدبي".حول سبب اختيار هذا المكان لإنشاء الكلية، أجاب بيليبينكو: "لأن المساحة هنا ساعدت على احتواء جميع أماكن التدريب بأشكالها المختلفة بحيث لا تتعارض مع بعضها البعض خلال تنفيذها في وقت واحد، كما وأن حركة الرياح هنا ساعدت على ذلك، حيث يوجد لدينا أيضا تدريبات في القفز المظلي العسكري منها والمدني، الامر الذي يساعد على تنفيذها على مستوى عال".وتحدث بيليبينكو عن المتطوعين الراغبين بالقتال لجانب الجيش الروسي في العملية الخاصة قائلا: "نحن لا نقوم بجلب المتطوعين وإنما بتدريبهم وتجهيزهم للقتال ولقد تم إرسال حوالي 4 آلاف متطوع من هنا حتى اللحظة من أماكن مختلفة من روسيا وأغلبهم من الشيشان".وحول كيفية إعداد المتطوعين، قال بيليبينكو: " يتم تقسيمهم حسب خبرتهم العسكرية فمنهم سبق وأن تطوع في الجيش ومنهم ليس لديه خبرة في السلاح، ونحاول خلال أسبوعين نقل خبرات المدربين لدينا والذين شاركوا في العملية لإيصالها لهؤلاء المتطوعين كما ونقوم بتدريبهم بشكل خاص في الاختصاصات التي تم فرزهم عليها ليتم إرسالهم لاحقا إلى تلك المراكز".كما تحدث بيليبينكو عن الأنشطة المختلفة التي يتم ممارستها في الكلية بالإضافة لتحضير المتطوعين، كتعليم الراغبيين باستخدام السلاح بأنواعه المختلفة بالإضافة لرياضة "كروس فيت" والرياضات الخطيرة بالإضافة لاستقبال السياح والأشخاص الراغبيين بممارسة رياضة الرمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/تدريبات-المتطوعين-للمشاركة-إلى-جانب-الجيش-الروسي-ضمن-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1065313829.html
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روسيا, تقارير سبوتنيك
كلية القوات الخاصة الروسية.. تدريبات تحاكي القتال في أرض المعركة
10:48 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
حصري
تتميز تدريباتنا في الكلية الروسية للقوات الخاصة بأنه تم استنساخها من أرض الواقع ومن عمليات حية وواقعية، بهذه الكلمات تحدث النائب الأول للكلية دميتري بيليبينكو.
على سبيل المثال، تمرينات القيام بغارة أو عملية مداهمة بسيارات "باغي" تم استنتساخها من عمليات حدثت في سوريا وكذلك عملية تحرير الرهائن تم استحضارها مما حصل في مدرسة بيسلان ومسرح دبروفكا.
وأضاف بيليبينكو أن هذا ما يميز مسابقاتنا هنا في الكلية بأنها من الواقع، وتابع قائلا: "لقد شاركنا في العديد من المسابقات كلجنة متابعة لمشاهدة كيفية تحضير هذا النوع من المسابقات بالإضافة لفريق مشارك، ولقد حقننا المركز الأول في مسابقة في الأردن في عام 2015، وأصبحنا أول فريق روسي يفوز في هذه البطولة كما وشاركنا في مسابقة بدبي".
حول سبب اختيار هذا المكان لإنشاء الكلية، أجاب بيليبينكو: "لأن المساحة هنا ساعدت على احتواء جميع أماكن التدريب بأشكالها المختلفة بحيث لا تتعارض مع بعضها البعض خلال تنفيذها في وقت واحد، كما وأن حركة الرياح هنا ساعدت على ذلك، حيث يوجد لدينا أيضا تدريبات في القفز المظلي العسكري منها والمدني، الامر الذي يساعد على تنفيذها على مستوى عال".
وتحدث بيليبينكو عن المتطوعين الراغبين بالقتال لجانب الجيش الروسي في العملية الخاصة قائلا: "نحن لا نقوم بجلب المتطوعين وإنما بتدريبهم وتجهيزهم للقتال ولقد تم إرسال حوالي 4 آلاف متطوع من هنا حتى اللحظة من أماكن مختلفة من روسيا وأغلبهم من الشيشان".
وحول كيفية إعداد المتطوعين، قال بيليبينكو: " يتم تقسيمهم حسب خبرتهم العسكرية فمنهم سبق وأن تطوع في الجيش ومنهم ليس لديه خبرة في السلاح، ونحاول خلال أسبوعين نقل خبرات المدربين لدينا والذين شاركوا في العملية لإيصالها لهؤلاء المتطوعين كما ونقوم بتدريبهم بشكل خاص في الاختصاصات التي تم فرزهم عليها ليتم إرسالهم لاحقا إلى تلك المراكز".
كما تحدث بيليبينكو عن الأنشطة المختلفة التي يتم ممارستها في الكلية بالإضافة لتحضير المتطوعين، كتعليم الراغبيين باستخدام السلاح بأنواعه المختلفة بالإضافة لرياضة "كروس فيت" والرياضات الخطيرة بالإضافة لاستقبال السياح والأشخاص الراغبيين بممارسة رياضة الرمية.