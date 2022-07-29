عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/كلية-القوات-الخاصة-الروسية-إعداد-خاص-للمتطوعين-وتدريبات-تحاكي-القتال-في-أرض-المعركة--1065728360.html
كلية القوات الخاصة الروسية.. تدريبات تحاكي القتال في أرض المعركة
كلية القوات الخاصة الروسية.. تدريبات تحاكي القتال في أرض المعركة
تتميز تدريباتنا في الكلية الروسية للقوات الخاصة بأنه تم استنساخها من أرض الواقع ومن عمليات حية وواقعية، بهذه الكلمات تحدث النائب الأول للكلية دميتري بيليبينكو. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:48+0000
2022-07-29T11:04+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065651542_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_5fb2f6f049959b4661192403e383d09f.jpg
على سبيل المثال، تمرينات القيام بغارة أو عملية مداهمة بسيارات "باغي" تم استنتساخها من عمليات حدثت في سوريا وكذلك عملية تحرير الرهائن تم استحضارها مما حصل في مدرسة بيسلان ومسرح دبروفكا.وأضاف بيليبينكو أن هذا ما يميز مسابقاتنا هنا في الكلية بأنها من الواقع، وتابع قائلا: "لقد شاركنا في العديد من المسابقات كلجنة متابعة لمشاهدة كيفية تحضير هذا النوع من المسابقات بالإضافة لفريق مشارك، ولقد حقننا المركز الأول في مسابقة في الأردن في عام 2015، وأصبحنا أول فريق روسي يفوز في هذه البطولة كما وشاركنا في مسابقة بدبي".حول سبب اختيار هذا المكان لإنشاء الكلية، أجاب بيليبينكو: "لأن المساحة هنا ساعدت على احتواء جميع أماكن التدريب بأشكالها المختلفة بحيث لا تتعارض مع بعضها البعض خلال تنفيذها في وقت واحد، كما وأن حركة الرياح هنا ساعدت على ذلك، حيث يوجد لدينا أيضا تدريبات في القفز المظلي العسكري منها والمدني، الامر الذي يساعد على تنفيذها على مستوى عال".وتحدث بيليبينكو عن المتطوعين الراغبين بالقتال لجانب الجيش الروسي في العملية الخاصة قائلا: "نحن لا نقوم بجلب المتطوعين وإنما بتدريبهم وتجهيزهم للقتال ولقد تم إرسال حوالي 4 آلاف متطوع من هنا حتى اللحظة من أماكن مختلفة من روسيا وأغلبهم من الشيشان".وحول كيفية إعداد المتطوعين، قال بيليبينكو: " يتم تقسيمهم حسب خبرتهم العسكرية فمنهم سبق وأن تطوع في الجيش ومنهم ليس لديه خبرة في السلاح، ونحاول خلال أسبوعين نقل خبرات المدربين لدينا والذين شاركوا في العملية لإيصالها لهؤلاء المتطوعين كما ونقوم بتدريبهم بشكل خاص في الاختصاصات التي تم فرزهم عليها ليتم إرسالهم لاحقا إلى تلك المراكز".كما تحدث بيليبينكو عن الأنشطة المختلفة التي يتم ممارستها في الكلية بالإضافة لتحضير المتطوعين، كتعليم الراغبيين باستخدام السلاح بأنواعه المختلفة بالإضافة لرياضة "كروس فيت" والرياضات الخطيرة بالإضافة لاستقبال السياح والأشخاص الراغبيين بممارسة رياضة الرمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/تدريبات-المتطوعين-للمشاركة-إلى-جانب-الجيش-الروسي-ضمن-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1065313829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065651542_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_ae41f7aae11a5b4caf8a75541a877081.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, تقارير سبوتنيك

كلية القوات الخاصة الروسية.. تدريبات تحاكي القتال في أرض المعركة

10:48 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 29.07.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حصري
تتميز تدريباتنا في الكلية الروسية للقوات الخاصة بأنه تم استنساخها من أرض الواقع ومن عمليات حية وواقعية، بهذه الكلمات تحدث النائب الأول للكلية دميتري بيليبينكو.
على سبيل المثال، تمرينات القيام بغارة أو عملية مداهمة بسيارات "باغي" تم استنتساخها من عمليات حدثت في سوريا وكذلك عملية تحرير الرهائن تم استحضارها مما حصل في مدرسة بيسلان ومسرح دبروفكا.
وأضاف بيليبينكو أن هذا ما يميز مسابقاتنا هنا في الكلية بأنها من الواقع، وتابع قائلا: "لقد شاركنا في العديد من المسابقات كلجنة متابعة لمشاهدة كيفية تحضير هذا النوع من المسابقات بالإضافة لفريق مشارك، ولقد حقننا المركز الأول في مسابقة في الأردن في عام 2015، وأصبحنا أول فريق روسي يفوز في هذه البطولة كما وشاركنا في مسابقة بدبي".
حول سبب اختيار هذا المكان لإنشاء الكلية، أجاب بيليبينكو: "لأن المساحة هنا ساعدت على احتواء جميع أماكن التدريب بأشكالها المختلفة بحيث لا تتعارض مع بعضها البعض خلال تنفيذها في وقت واحد، كما وأن حركة الرياح هنا ساعدت على ذلك، حيث يوجد لدينا أيضا تدريبات في القفز المظلي العسكري منها والمدني، الامر الذي يساعد على تنفيذها على مستوى عال".
تدريات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أحد المتطوعين يحمل إشارة أخمات سلا في مركز لتدريب المتطوعين في غوديرميس، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدريبات المتطوعين للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا
21 يوليو, 16:11 GMT
وتحدث بيليبينكو عن المتطوعين الراغبين بالقتال لجانب الجيش الروسي في العملية الخاصة قائلا: "نحن لا نقوم بجلب المتطوعين وإنما بتدريبهم وتجهيزهم للقتال ولقد تم إرسال حوالي 4 آلاف متطوع من هنا حتى اللحظة من أماكن مختلفة من روسيا وأغلبهم من الشيشان".
وحول كيفية إعداد المتطوعين، قال بيليبينكو: " يتم تقسيمهم حسب خبرتهم العسكرية فمنهم سبق وأن تطوع في الجيش ومنهم ليس لديه خبرة في السلاح، ونحاول خلال أسبوعين نقل خبرات المدربين لدينا والذين شاركوا في العملية لإيصالها لهؤلاء المتطوعين كما ونقوم بتدريبهم بشكل خاص في الاختصاصات التي تم فرزهم عليها ليتم إرسالهم لاحقا إلى تلك المراكز".
كما تحدث بيليبينكو عن الأنشطة المختلفة التي يتم ممارستها في الكلية بالإضافة لتحضير المتطوعين، كتعليم الراغبيين باستخدام السلاح بأنواعه المختلفة بالإضافة لرياضة "كروس فيت" والرياضات الخطيرة بالإضافة لاستقبال السياح والأشخاص الراغبيين بممارسة رياضة الرمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала