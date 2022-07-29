https://arabic.sputniknews.com/20220729/كنا-نتوقع-من-الفرنسيين-ألفاظ-أكثر-أخلاقية-لافروف-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-زيارة-أفريقيا-1065724291.html
"كنا نتوقع من الفرنسيين ألفاظ أكثر أخلاقية"... لافروف يعلق على تصريحات ماكرون بشأن زيارة أفريقيا
"كنا نتوقع من الفرنسيين ألفاظ أكثر أخلاقية"... لافروف يعلق على تصريحات ماكرون بشأن زيارة أفريقيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن تصريحات ماكرون بأن روسيا زارت "مجموعة عسكرية" في أفريقيا مسيئة، وأن روسيا كانت تتوقع من الفرنسيين ألفاظ أكثر... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:22+0000
2022-07-29T09:22+0000
2022-07-29T09:22+0000
روسيا
أخبار فرنسا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "فيما يتعلق بالرئيس ماكرون وتصريحاته، يمكن للمرء أن يتوقع حقا المزيد من البيانات الأخلاقية من الفرنسيين". وأشار ماكرون إلى إنه قلق بشأن النشاط العسكري والدبلوماسي لروسيا في أفريقيا، وإنه لن يسميه تعاونا، بل "دعم الأنظمة والمجالس العسكرية الفاشلة". وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن قلقه من وجود روسيا في عدد من الدول الأفريقية. وذكر أن روسيا لا تتعاون بل "تتواطأ مع السلطات السياسية الضعيفة". كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الوجود الروسي المختلط في أفريقيا يمثل مصدر قلق في المقام الأول للقارة الأفريقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا
"كنا نتوقع من الفرنسيين ألفاظ أكثر أخلاقية"... لافروف يعلق على تصريحات ماكرون بشأن زيارة أفريقيا
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن تصريحات ماكرون بأن روسيا زارت "مجموعة عسكرية" في أفريقيا مسيئة، وأن روسيا كانت تتوقع من الفرنسيين ألفاظ أكثر أخلاقية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "فيما يتعلق بالرئيس ماكرون وتصريحاته، يمكن للمرء أن يتوقع حقا المزيد من البيانات الأخلاقية من الفرنسيين".
وأشار ماكرون إلى إنه قلق بشأن النشاط العسكري والدبلوماسي لروسيا في أفريقيا، وإنه لن يسميه تعاونا، بل "دعم الأنظمة والمجالس العسكرية الفاشلة".
وأضاف لافروف: "إذا نظرت إلى قائمة الدول التي قمنا بزيارتها في أفريقيا، وإذا كان رد فعله على ذلك، فهذه إهانة كبيرة للدول التي تواصل، على الرغم من كل شيء، تطوير العلاقات باستمرار مع روسيا".
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء
أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن قلقه من وجود روسيا في عدد من الدول الأفريقية. وذكر أن روسيا لا تتعاون بل "تتواطأ مع السلطات السياسية الضعيفة". كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الوجود الروسي المختلط في أفريقيا يمثل مصدر قلق في المقام الأول للقارة الأفريقية.