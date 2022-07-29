https://arabic.sputniknews.com/20220729/كوريا-الجنوبية-تعرض-خبراتها-في-إعادة-الإعمار-على-أوكرانيا-1065737111.html

كوريا الجنوبية تعرض خبراتها في "إعادة الإعمار" على أوكرانيا

كوريا الجنوبية تعرض خبراتها في "إعادة الإعمار" على أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين هاتفيا مع وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا" موضوع "إعادة إعمار أوكرانيا" اليوم الجمعة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T13:18+0000

2022-07-29T13:18+0000

2022-07-29T13:18+0000

أخبار أوكرانيا

كوريا الجنوبية

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وأعرب "بارك" عن "أسفه إزاء استمرار الخسائر في الأرواح بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا لمدة تجاوزت 5 أشهر" حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".ونوه بارك إلى أن "الحكومة الكورية الجنوبية قدمت دعما بلغ حوالي مليون دولار منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا".وعبر كوليبا عن "تقديره لتضامن ودعم الحكومة الكورية والشعب الكوري"، وعبر عن "أمله في مناقشة السبل المملوسة للتعاون في مشاركة كوريا الجنوبية في إعادة إعمار أوكرانيا".واتفق الجانبان على "تعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل بين البلدين من خلال قنوات التشاور المختلفة بين الحكومتين، على الرغم من الوضع الصعب بسبب الحرب، حيث تحتفل كوريا الجنوبية وأوكرانيا بالذكرى السنوية الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام".كما أعلن كوليبا، عن "عودة" بلاده بالتوجه نحو إفريقيا التي كانت العلاقات معها "تتدهور" منذ عقود.وقال الوزير على قناة "أوكرانيا 24 التلفزيونية"، معلقا على قرار فلاديمير زيلينسكي تعيين ممثل خاص لأفريقيا والشرق الأوسط: "لقد تحركنا باستمرار نحو عودة أوكرانيا إلى إفريقيا بالمعنى الحرفي".وأوضح كوليبا أن مواقف كييف في القارة الأفريقية "ضاعت بشكل كبير خلال العقود الماضية".كما أقر بأن السياسة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق أولت معظم اهتمامها "للقضايا الأوروبية والأورو-الأطلسية".

https://arabic.sputniknews.com/20220727/كوريا-الجنوبية-تتوقع-تطور-العلاقات-مع-روسيا-بعد-انتهاء-الأزمة-في-أوكرانيا---1065625707.html

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