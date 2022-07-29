https://arabic.sputniknews.com/20220729/كيم-جونغ-أون-العلاقات-الممهورة-بالدم-مع-الصين-ستتطور-على-مدى-أجيال-قادمة-1065720323.html
كيم جونغ أون: العلاقات "الممهورة بالدم" مع الصين ستتطور على مدى أجيال قادمة
كيم جونغ أون: العلاقات "الممهورة بالدم" مع الصين ستتطور على مدى أجيال قادمة
أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، أن علاقات بلاده مع الصين "الممهورة بالدم" ستتطور على مدى أجيال قادمة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T07:37+0000
2022-07-29T07:37+0000
2022-07-29T07:37+0000
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كوريا الجنوبية
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الاستقلال
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ونقلت وكالة الأنباء "يونهاب" عن وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية، اليوم الجمعة، قولها إن كيم زار يوم الخميس برج الصداقة الكورية الشمالية - الصينية في بيونغ يانغ وأشاد بالجنود الصينيين، الذين سقطوا في الحرب.وشدد كيم في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية (1950 –1963) اليوم الجمعة على أن "المزايا القتالية الرائعة والإنجازات لضباط ورجال الجيش الشعبي التطوعي، المسجلة بوضوح في تاريخ الانتصار العظيم في حرب تحرير الوطن، ستكون خالدة".وأكدت كوريا الشمالية مؤخرا على علاقاتها الودية مع الصين وسط الجمود المطول في المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن وتصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.يذكر أنه تم التوقيع على هدنة الحرب الكورية في 27 يوليو/تموز 1953، بعد ما يزيد قليلا عن 3 سنوات من غزو الشمال للجنوب. وأطلق الشمال على الصراع "حرب تحرير الوطن العظيم"، وقد حدد الذكرى السنوية كـ "يوم النصر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, عيد النصر, الاستقلال
كيم جونغ أون: العلاقات "الممهورة بالدم" مع الصين ستتطور على مدى أجيال قادمة
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أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، أن علاقات بلاده مع الصين "الممهورة بالدم" ستتطور على مدى أجيال قادمة.
ونقلت وكالة الأنباء "يونهاب" عن وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية، اليوم الجمعة، قولها إن كيم زار يوم الخميس برج الصداقة الكورية الشمالية - الصينية في بيونغ يانغ وأشاد بالجنود الصينيين، الذين سقطوا في الحرب.
وشدد كيم
في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية (1950 –1963) اليوم الجمعة على أن "المزايا القتالية الرائعة والإنجازات لضباط ورجال الجيش الشعبي التطوعي، المسجلة بوضوح في تاريخ الانتصار العظيم في حرب تحرير الوطن، ستكون خالدة".
وأضاف أن صداقة كوريا الشمالية مع الصين، "الممهورة بالدم" والتي توطدت في جميع أنواع محن التاريخ، سوف تستمر وتتطور جيلا بعد جيل جنبا إلى جنب مع التقدم الديناميكي للقضية الاشتراكية.
وأكدت كوريا الشمالية مؤخرا على علاقاتها الودية مع الصين وسط الجمود المطول في المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن وتصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.
يذكر أنه تم التوقيع على هدنة الحرب الكورية في 27 يوليو/تموز 1953، بعد ما يزيد قليلا عن 3 سنوات من غزو الشمال للجنوب. وأطلق الشمال على الصراع "حرب تحرير الوطن العظيم"، وقد حدد الذكرى السنوية كـ "يوم النصر".