https://arabic.sputniknews.com/20220729/لافروف-حول-الوضع-مع-زيارة-وبيلوسي-غلى-تايوان-لم-يتغير-موقفنا-بشأن-الصين-المتحدة--1065724060.html

لافروف حول زيارة بيلوسي إلى تايوان: لم يتغير موقفنا بشأن الصين الموحدة

لافروف حول زيارة بيلوسي إلى تايوان: لم يتغير موقفنا بشأن الصين الموحدة

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان قائلا: "لم يتغير موقفنا بشأن الصين الموحدة". 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T09:01+0000

2022-07-29T09:01+0000

2022-07-29T09:12+0000

روسيا

شنغهاي للتعاون

سيرغي لافروف

أخبار تايوان

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وقال لافروف للصحفيين اليوم الجمعة "بالنسبة لنا، هذه المسألة واضحة تماما. موقفنا من وجود صين واحدة فقط لم يتغير. الولايات المتحدة تؤكد بشكل دوري نفس الموقف بالكلمات ، ولكن من الناحية العملية، كما تفهمون أنتم هذا بنفسكم، لا تتطابق الأفعال دائمًا مع الأقوال. نحن ليس لدينا مشاكل في الدفاع عن مبدأ سيادة الصين، ونحن ننطلق من فرضية أنه لن يتم القيام بأي مضايقات أو استفزازات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع".وعشية اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، التقى لافروف بوزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش اجتماع وزراء خارجية المنظمة، وبحسب الوزير الروسي، فإن قضية تايوان لم يتم بحثها في الاجتماع.هذا وأفادت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية، نقلا عن مصادر، أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ستتوجه على رأس وفد رسمي إلى آسيا اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن القرار بشأن زيارة تايوان لم يتخذ بعد.وأشار أحد المصادر المطلعة على مسار الرحلة إلى أن زيارة تايوان مدرجة على أنها "أولية"؛ وستشمل الرحلة زيارات إلى اليابان وجمهورية كوريا، وماليزيا، وسنغافورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/بيلوسي-تتوجه-اليوم-إلى-آسيا-وقرار-زيارة-تايوان-لم-يتخذ-بعد-1065722749.html

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روسيا, شنغهاي للتعاون, سيرغي لافروف, أخبار تايوان