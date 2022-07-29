عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/لافروف-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-ستقرر-بشكل-منفصل-التخلي-عن-الدولار-1065727085.html
لافروف: دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ستقرر بشكل منفصل التخلي عن الدولار
لافروف: دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ستقرر بشكل منفصل التخلي عن الدولار
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يتعين على كل دولة في منظمة "شنغهاي للتعاون" أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:11+0000
2022-07-29T10:11+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104211/47/1042114730_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_653f781d1a6280fde1654ee0a4fc9b96.jpg
وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة". وفي وقت سابق، قال لافروف إنه في القمة المقبلة، سيناقش قادة منظمة "شنغهاي للتعاون" كيفية تكثيف التجارة بالعملات الوطنية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104211/47/1042114730_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ef03a4d3520a60ea4a3e28a7e82fef82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف: دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ستقرر بشكل منفصل التخلي عن الدولار

10:11 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov / الذهاب إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يتعين على كل دولة في منظمة "شنغهاي للتعاون" أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة.
وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".

وشدد لافروف على أن الاتفاق خلال اجتماع المجلس الوزاري على خارطة الطريق للانتقال إلى استخدام العملات الوطنية يتحدث ببلاغة عن موقف دول منظمة شنغهاي للتعاون من قضية فك الارتباط بالدولار.

وفي وقت سابق، قال لافروف إنه في القمة المقبلة، سيناقش قادة منظمة "شنغهاي للتعاون" كيفية تكثيف التجارة بالعملات الوطنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала