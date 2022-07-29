https://arabic.sputniknews.com/20220729/لافروف-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-ستقرر-بشكل-منفصل-التخلي-عن-الدولار-1065727085.html
لافروف: دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ستقرر بشكل منفصل التخلي عن الدولار
لافروف: دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ستقرر بشكل منفصل التخلي عن الدولار
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يتعين على كل دولة في منظمة "شنغهاي للتعاون" أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:11+0000
2022-07-29T10:11+0000
2022-07-29T10:11+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104211/47/1042114730_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_653f781d1a6280fde1654ee0a4fc9b96.jpg
وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة". وفي وقت سابق، قال لافروف إنه في القمة المقبلة، سيناقش قادة منظمة "شنغهاي للتعاون" كيفية تكثيف التجارة بالعملات الوطنية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104211/47/1042114730_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ef03a4d3520a60ea4a3e28a7e82fef82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: دول منظمة "شنغهاي للتعاون" ستقرر بشكل منفصل التخلي عن الدولار
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يتعين على كل دولة في منظمة "شنغهاي للتعاون" أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة.
وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".
وشدد لافروف على أن الاتفاق خلال اجتماع المجلس الوزاري على خارطة الطريق للانتقال إلى استخدام العملات الوطنية يتحدث ببلاغة عن موقف دول منظمة شنغهاي للتعاون من قضية فك الارتباط بالدولار.
وفي وقت سابق، قال لافروف إنه في القمة المقبلة، سيناقش قادة
منظمة "شنغهاي للتعاون" كيفية تكثيف التجارة بالعملات الوطنية.