https://arabic.sputniknews.com/20220729/لافروف-من-غير-المحتمل-أن-يتم-الاتصال-ببلينكين-اليوم-1065724857.html

لافروف: من غير المحتمل أن يتم الاتصال ببلينكين اليوم

لافروف: من غير المحتمل أن يتم الاتصال ببلينكين اليوم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يتم تنسيق موعد محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ولكن من الصعب اليوم ترتيب مثل هذا الاتصال. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T09:33+0000

2022-07-29T09:33+0000

2022-07-29T09:33+0000

روسيا

سيرغي لافروف

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وقال لافروف للصحفيين: "علمنا أولاً عن هذا (عن رغبة بلينكن في تنظيم محادثة) عندما كنا في إفريقيا، وتحدث على التلفزيون، وقال إنه سيتصل بي عبر الهاتف. مر حوالي يوم قبل أن نتلقى طلبا رسميا".وأكد لافروف أن موضوع المحادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيتعلق بالوفاء بالالتزامات بموجب "صفقة الغذاء".وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "طلبنا توضيح القضايا التي يريدون مناقشتها ... أما بالنسبة للحبوب الأوكرانية، فقد يكون من المثير للاهتمام أيضًا معرفة كيفية وفائهم بالالتزامات التي أخذوها على عاتقهم في إطار مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة".وشدد لافروف على أن العقوبات الأمريكية هي التي منعت روسيا من تنفيذ العقود التي تم توقيعها بسبب القيود المفروضة على مرور السفن الروسية، وتضخيم أسعار التأمين البحري الروسي، وقطع السلاسل المالية.وتابع أن "الأمين العام للأمم المتحدة قد ألزم نفسه بالقضاء على هذه المشاكل في طريق حل الأزمة الاقتصادية العالمية كما يقولون. حسنا، سنرى".

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روسيا, سيرغي لافروف