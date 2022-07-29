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مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر فقط
مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر فقط
صوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لصالح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:16+0000
2022-07-29T06:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب نتائج التصويت قرر مجلس الأمن " تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022".وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها، بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بدلا من يان كوبيتش، الذي استقال من منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي.ومنذ ذلك الحين، لم يتفق مجلس الأمن الدولي على تسمية خلف لكوبيتش، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له للشأن الليبي.ومؤخرا، تتركز الجهود الدولية والأممية في ليبيا على دعم المسار الدستوري الذي تحتضنه القاهرة للإعداد للانتخابات، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد المؤسسة العسكرية وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/السفارة-الأمريكية-لدى-ليبيا-تطالب-جميع-الأطراف-بالتركيز-على-إجراء-رئاسية-وبرلمانية-1065688402.html
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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر فقط

06:16 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / Abdullah Doma
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صوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لصالح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب نتائج التصويت قرر مجلس الأمن " تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022".
السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
السفارة الأمريكية لدى ليبيا تطالب جميع الأطراف بالتركيز على إجراء رئاسية وبرلمانية
أمس, 11:58 GMT
وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها، بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بدلا من يان كوبيتش، الذي استقال من منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ ذلك الحين، لم يتفق مجلس الأمن الدولي على تسمية خلف لكوبيتش، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له للشأن الليبي.
ومؤخرا، تتركز الجهود الدولية والأممية في ليبيا على دعم المسار الدستوري الذي تحتضنه القاهرة للإعداد للانتخابات، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد المؤسسة العسكرية وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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