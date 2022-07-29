https://arabic.sputniknews.com/20220729/محمد-بن-سلمان-يبحث-مع-مديرة-اليونسكو-المبادرات-الثقافية-السعودية-والتعاون-المتبادل-1065718918.html

محمد بن سلمان يبحث مع مديرة "اليونسكو" المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل

محمد بن سلمان يبحث مع مديرة "اليونسكو" المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي، المبادرات الثقافية... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T06:55+0000

2022-07-29T06:55+0000

2022-07-29T06:55+0000

السعودية

أخبار فرنسا

منظمة الأمم المتحدة

اليونسكو

ولي العهد محمد بن سلمان

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال اجتماع ولي العهد السعودي بمديرة اليونسكو، في مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، الخميس.وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع "اليونسكو" وفرص تطويره.حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وراكان الطوق المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة.فيما حضر من "اليونسكو" كبير الإداريين نيكولاس كاسيانيدس.وكان ولي العهد السعودي قد التقى في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان في استقباله فور وصوله قصر الإليزيه حيث عقدا اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين. وتركزت محادثات الجانبين على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/وصول-ولي-العهد-السعودي-إلى-قصر-الإليزيه-في-باريس-لعقد-قمة-مع-الرئيس-الفرنسي-فيديو-1065711388.html

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السعودية, أخبار فرنسا , منظمة الأمم المتحدة, اليونسكو, ولي العهد محمد بن سلمان