https://arabic.sputniknews.com/20220729/مدينة-ألمانية-تمنع-الماء-الساخن-في-المباني-العامة-توفيرا-للطاقة-1065729490.html

مدينة ألمانية تمنع الماء الساخن في المباني العامة توفيرا للطاقة

مدينة ألمانية تمنع الماء الساخن في المباني العامة توفيرا للطاقة

أعلنت مدينة هانوفر الألمانية، حظر استخدام الماء الساخن في المباني العامة، في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T11:17+0000

2022-07-29T11:17+0000

2022-07-29T11:17+0000

أخبار ألمانيا

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وأفاد مكتب عمدة هانوفر، بيليت أوناي، بأن "كل كيلو واط/ساعة يتم توفيره يوفر الغاز"، وفقا لشبكة "سي إن إن".وأكد أوناي أن "الهدف هو تقليل استهلاكنا للطاقة بنسبة 15%، جراء نقص الغاز الذي يلوح في الأفق، والذي يمثل تحديا كبيرا خاصة لمدينة كبيرة مثل هانوفر".وأشار إلى أن "الوضع لا يمكن التكهن به ومع ذلك، فإن المدينة تحاول الاستعداد بأفضل ما في وسعها".يشار إلى أن هانوفر، تعد أول مدينة في ألمانيا تتحول إلى استخدام الماء البارد في المباني العامة، حيث أصبح الماء الساخن غير متاح لغسل اليدين والاستخدامات الأخرى في المرافق الحكومية والصالات الرياضية وحمامات السباحة.من المقرر أن تعمل المدينة على تقليل التدفئة في المباني العامة، بالإضافة إلى إيقاف إضاءة الواجهات والنوافير.وكانت مصادر غربية، كشفت عن قيام ألمانيا بتخصيص "حزمة إنقاذ" لمنع انهيار "العمود الفقري" لشبكة الطاقة الألمانية، على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها المنطقة.ووضعت ألمانيا حزمة إنقاذ لمنع انهيار شركة "Uniper SE" التي وصفتها بأنها "العمود الفقري" لشبكة الطاقة الألمانية.ونقلت وكالة "بلومبرغ" بيان صادر عن الشكة الألمانية، اليوم الجمعة، أشارت فيه إلى أن الحكومة ستحصل على حوالي 30% من أسهم الشركة، وهي حيازة كبيرة بما يكفي لمنح الحكومة حق النقض "الفيتو" على قرارات استراتيجية مهمة، بينما تحتفظ شركة "Fortum Oyj" على غالبية أسهم الشركة.وذكر الإعلام الأوروبي نقلا عن الشركات المشغلة لنقل الغاز عن عودة تدفقه مرة أخرى عبر خط أنابيب "نورد ستريم1"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية للتوربينات والمحركات التي تم استبدالها من قبل شركة "سيمينز".وفي منتصف يونيو/حزيران، أعلنت شركة "غاز بروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون متر مكعب يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب "التيار الشمالي-1"، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون متر مكعب.وأوضحت الشركة، أن التخفيض بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/ألمانيا-تخصص-حزمة-إنقاذ-لمنع-انهيار-العمود-الفقري-للكهرباء-أول-ضحية-كبرى-لأزمة-الطاقة-1065430636.html

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