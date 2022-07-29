https://arabic.sputniknews.com/20220729/مرشح-رئاسة-الوزراء-البريطانية-سوناك-لا-أرى-مكانا-لجونسون-في-الحكومة-الجديدة-1065716442.html
مرشح رئاسة الوزراء البريطانية سوناك: لا أرى مكانا لجونسون في الحكومة الجديدة
مرشح رئاسة الوزراء البريطانية سوناك: لا أرى مكانا لجونسون في الحكومة الجديدة
صرح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك والمرشح لرئاسة الحكومة، بأنه لن يبحث عن وظيفة لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في حال انتخابه زعيما جديدا لحزب... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T03:23+0000
2022-07-29T03:23+0000
2022-07-29T03:23+0000
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوناك ردا على سؤال بشأن إمكانية تعيين جونسون مبعوثا إلى أوكرانيا في وقت لاحق: "أنا لست هنا من أجل منح الوظائف للناس".وأضاف أنه لا يرى مكانا لجونسون في الحكومة البريطانية في المستقبل.يذكر أن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس وصلا إلى المرحلة النهائية من المنافسة من أجل منصب رئيس الوزراء الجديد.وسيصوت أعضاء حزب المحافظين، البالغ عددهم 160 ألف عضو، خلال الصيف، لاختيار مرشح واحد، على أن تعلن النتيجة في 5 سبتمبر/أيلول.
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بريطانيا
مرشح رئاسة الوزراء البريطانية سوناك: لا أرى مكانا لجونسون في الحكومة الجديدة
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صرح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك والمرشح لرئاسة الحكومة، بأنه لن يبحث عن وظيفة لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في حال انتخابه زعيما جديدا لحزب المحافظين، ورئيسا للوزراء.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سوناك ردا على سؤال بشأن إمكانية تعيين جونسون مبعوثا إلى أوكرانيا في وقت لاحق: "أنا لست هنا من أجل منح الوظائف للناس".
وأضاف أنه لا يرى مكانا لجونسون في الحكومة البريطانية في المستقبل.
يذكر أن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس وصلا إلى المرحلة النهائية من المنافسة من أجل منصب رئيس الوزراء الجديد.
وسيصوت أعضاء حزب المحافظين، البالغ عددهم 160 ألف عضو، خلال الصيف، لاختيار مرشح واحد، على أن تعلن النتيجة في 5 سبتمبر/أيلول.