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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مسؤول-ألماني-يكشف-عن-مخاطر-التهجم-على-روسيا-تؤول-إلى-ما-لا-يحمد-عقباه-1065732532.html
مسؤول ألماني يكشف عن مخاطر التهجم على روسيا... تؤول إلى ما لا يحمد عقباه
مسؤول ألماني يكشف عن مخاطر التهجم على روسيا... تؤول إلى ما لا يحمد عقباه
حذر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية من خطورة التهجمات على روسيا ومحاولات عزلها. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:02+0000
2022-07-29T12:02+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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وقال مايكل كريتشمر، رئيس وزراء ساكسونيا، في الحديث لصحيفة "دي تسايت" الألمانية إن الخطورة تكمن في أن التهجمات على روسيا من قبل الغرب قد تؤدي إلى قطع ما لديها من صلات بأوروبا، وتدفعها إلى الوقوف مع الصين، مشيرا إلى أن روسيا وأوروبا قد تمكنتا من إقامة علاقات متينة في مجالات كثيرة وخاصة البحث العلمي والثقافة والبزنس.ووفقا لرؤية كريتشمر فإن "الخطر الأكبر علينا هو أن تكون روسيا متوجهة نحو الصين وليس لها علاقات بأوروبا".وعن الأزمة الأوكرانية قال رئيس وزراء ساكسونيا، إن أوروبا يجب أن تصر على ضرورة إجراء مفاوضات السلام. وألمح إلى احتمال ألا تكون نتيجة "الحرب" لصالح الطرف الأوكراني المدعوم من قبل الغرب، حيث قال "إن الحرب لا تعرف إلا الخاسرين".وكانت روسيا قد اضطرت إلى إجراء العملية العسكرية في أوكرانيا من أجل إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على رعاياها في جنوب شرق أوكرانيا.
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العالم

مسؤول ألماني يكشف عن مخاطر التهجم على روسيا... تؤول إلى ما لا يحمد عقباه

12:02 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneevالعلم الألماني الروسي والاتحاد الأوروبي
العلم الألماني الروسي والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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حذر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية من خطورة التهجمات على روسيا ومحاولات عزلها.
وقال مايكل كريتشمر، رئيس وزراء ساكسونيا، في الحديث لصحيفة "دي تسايت" الألمانية إن الخطورة تكمن في أن التهجمات على روسيا من قبل الغرب قد تؤدي إلى قطع ما لديها من صلات بأوروبا، وتدفعها إلى الوقوف مع الصين، مشيرا إلى أن روسيا وأوروبا قد تمكنتا من إقامة علاقات متينة في مجالات كثيرة وخاصة البحث العلمي والثقافة والبزنس.
ووفقا لرؤية كريتشمر فإن "الخطر الأكبر علينا هو أن تكون روسيا متوجهة نحو الصين وليس لها علاقات بأوروبا".
وعن الأزمة الأوكرانية قال رئيس وزراء ساكسونيا، إن أوروبا يجب أن تصر على ضرورة إجراء مفاوضات السلام. وألمح إلى احتمال ألا تكون نتيجة "الحرب" لصالح الطرف الأوكراني المدعوم من قبل الغرب، حيث قال "إن الحرب لا تعرف إلا الخاسرين".
وكانت روسيا قد اضطرت إلى إجراء العملية العسكرية في أوكرانيا من أجل إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على رعاياها في جنوب شرق أوكرانيا.
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