https://arabic.sputniknews.com/20220729/مسؤول-ألماني-يكشف-عن-مخاطر-التهجم-على-روسيا-تؤول-إلى-ما-لا-يحمد-عقباه-1065732532.html
مسؤول ألماني يكشف عن مخاطر التهجم على روسيا... تؤول إلى ما لا يحمد عقباه
مسؤول ألماني يكشف عن مخاطر التهجم على روسيا... تؤول إلى ما لا يحمد عقباه
حذر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية من خطورة التهجمات على روسيا ومحاولات عزلها. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:02+0000
2022-07-29T12:02+0000
2022-07-29T12:02+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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وقال مايكل كريتشمر، رئيس وزراء ساكسونيا، في الحديث لصحيفة "دي تسايت" الألمانية إن الخطورة تكمن في أن التهجمات على روسيا من قبل الغرب قد تؤدي إلى قطع ما لديها من صلات بأوروبا، وتدفعها إلى الوقوف مع الصين، مشيرا إلى أن روسيا وأوروبا قد تمكنتا من إقامة علاقات متينة في مجالات كثيرة وخاصة البحث العلمي والثقافة والبزنس.ووفقا لرؤية كريتشمر فإن "الخطر الأكبر علينا هو أن تكون روسيا متوجهة نحو الصين وليس لها علاقات بأوروبا".وعن الأزمة الأوكرانية قال رئيس وزراء ساكسونيا، إن أوروبا يجب أن تصر على ضرورة إجراء مفاوضات السلام. وألمح إلى احتمال ألا تكون نتيجة "الحرب" لصالح الطرف الأوكراني المدعوم من قبل الغرب، حيث قال "إن الحرب لا تعرف إلا الخاسرين".وكانت روسيا قد اضطرت إلى إجراء العملية العسكرية في أوكرانيا من أجل إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على رعاياها في جنوب شرق أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول ألماني يكشف عن مخاطر التهجم على روسيا... تؤول إلى ما لا يحمد عقباه
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حذر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية من خطورة التهجمات على روسيا ومحاولات عزلها.
وقال
مايكل كريتشمر، رئيس وزراء ساكسونيا، في الحديث لصحيفة "دي تسايت" الألمانية إن الخطورة تكمن في أن التهجمات على روسيا من قبل الغرب قد تؤدي إلى قطع ما لديها من صلات بأوروبا، وتدفعها إلى الوقوف مع الصين، مشيرا إلى أن روسيا وأوروبا قد تمكنتا من إقامة علاقات متينة في مجالات كثيرة وخاصة البحث العلمي والثقافة والبزنس.
ووفقا لرؤية كريتشمر فإن "الخطر الأكبر علينا هو أن تكون روسيا متوجهة نحو الصين وليس لها علاقات بأوروبا".
وعن الأزمة الأوكرانية قال رئيس وزراء ساكسونيا، إن أوروبا يجب أن تصر على ضرورة إجراء مفاوضات السلام. وألمح إلى احتمال ألا تكون نتيجة "الحرب" لصالح الطرف الأوكراني المدعوم من قبل الغرب، حيث قال "إن الحرب لا تعرف إلا الخاسرين".
وكانت روسيا قد اضطرت إلى إجراء العملية العسكرية في أوكرانيا من أجل إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على رعاياها في جنوب شرق أوكرانيا.