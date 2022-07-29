https://arabic.sputniknews.com/20220729/مشروع-قطري-تركي-لبناء-قرية-للنازحين-شمالي-سوريا-لإيواء-5-آلاف-شخص-1065742154.html
مشروع قطري تركي لبناء قرية للنازحين شمالي سوريا لإيواء 5 آلاف شخص
مشروع قطري تركي لبناء قرية للنازحين شمالي سوريا لإيواء 5 آلاف شخص
وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) لبناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب بمحافظة حلب... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T13:51+0000
2022-07-29T13:51+0000
2022-07-29T13:51+0000
قطر
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وذكر الهلال الأحمر القطري عبر حسابه بتويتر، الخميس، أن ميزانية القرية السكنية تبلغ 3.318.291 دولارا أمريكيا.وقع الاتفاقية من الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي أمين عام الهلال الأحمر القطري، ومن الجانب التركي يونس سيزر رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.وحول الاتفاقية، قال الحمادي: "نحن في الهلال الأحمر القطري سعداء للغاية باستمرار التعاون القائم مع هيئة "أفاد"، وهو تعاون يعكس عمق علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين".وأضاف أن "التعاون يجسد الأهداف الإنسانية المشتركة التي يسعى لها الجانبان، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".
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قطر, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
مشروع قطري تركي لبناء قرية للنازحين شمالي سوريا لإيواء 5 آلاف شخص
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وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) لبناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب بمحافظة حلب السورية.
وذكر الهلال الأحمر القطري عبر حسابه بتويتر، الخميس، أن ميزانية القرية السكنية تبلغ 3.318.291 دولارا أمريكيا.
ويتضمن المشروع بناء 1000 وحدة سكنية ومسجد و24 متجرا صغيرا ومستوصف طبي ومدرسة ابتدائية، مع تزويد المشـروع بشبكة داخلية لمياه الشرب والصرف الصحي وخزان مياه مرتفع بسعة 100 متر مكعب.
وقع الاتفاقية من الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي أمين عام الهلال الأحمر القطري، ومن الجانب التركي يونس سيزر رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.
وحول الاتفاقية، قال الحمادي: "نحن في الهلال الأحمر القطري سعداء للغاية باستمرار التعاون القائم مع هيئة "أفاد"، وهو تعاون يعكس عمق علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين".
وأضاف أن "التعاون يجسد الأهداف الإنسانية المشتركة التي يسعى لها الجانبان، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".