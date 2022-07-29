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https://arabic.sputniknews.com/20220729/مصدر-لـسبوتنيك-ستغادر-سفينة-محملة-بالحبوب-ميناء-أوديسا-اليوم-إذا-لم-يمنع-ذلك-قوة-قاهرة-1065717452.html
مصدر لـ"سبوتنيك": ستغادر سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا اليوم إذا لم يمنع ذلك "قوة قاهرة"
مصدر لـ"سبوتنيك": ستغادر سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا اليوم إذا لم يمنع ذلك "قوة قاهرة"
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن سفينة محملة بالحبوب في البحر الأسود ستغادر ميناء أوديسا اليوم في حال عدم حدوث ظروف قاهرة تمنع ذلك. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T05:36+0000
2022-07-29T05:36+0000
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت سابق صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث إن أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا يمكن أن تغادر ميناء أوديسا بالفعل "اليوم أو غدا".يذكر أنه في 22 يوليو/تموز، في إسطنبول، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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أخبار أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك": ستغادر سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا اليوم إذا لم يمنع ذلك "قوة قاهرة"

05:36 GMT 29.07.2022
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© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن سفينة محملة بالحبوب في البحر الأسود ستغادر ميناء أوديسا اليوم في حال عدم حدوث ظروف قاهرة تمنع ذلك.
وفي وقت سابق صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث إن أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا يمكن أن تغادر ميناء أوديسا بالفعل "اليوم أو غدا".

وقال المصدر: "إنه بحسب المخطط اليوم الجمعة، ستغادر سفينة محملة بالحبوب ميناء أدويسا إذا لم تكن هناك قوة قاهرة"، رافضا تحديد ما يعنيه بكلمة "قوة قاهرة".

يذكر أنه في 22 يوليو/تموز، في إسطنبول، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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