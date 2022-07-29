https://arabic.sputniknews.com/20220729/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-تعرض-طبيب-مصري-لإطلاق-نار-واعتداء-بسكين-في-السعودية-1065719540.html

مصر تصدر بيانا بشأن تعرض طبيب مصري لإطلاق نار واعتداء بسكين في السعودية

مصر تصدر بيانا بشأن تعرض طبيب مصري لإطلاق نار واعتداء بسكين في السعودية

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية تعرض طبيب مصري لإطلاق نار واعتداء بسكين في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T07:27+0000

2022-07-29T07:27+0000

2022-07-29T07:27+0000

مصر

السعودية

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وقالت الوزارة، في بيان مساء الخميس، إن "القنصلية المصرية تتابع على مدار الساعة هذا الأمر وتقوم باتصالات مستمرة في هذا الشأن، فضلا عن زيارة المواطن المصري المصاب، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية".وأوضحت أن القنصلية المصرية على تواصل مستمر مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والداخلية في السعودية وإمارة منطقة القصيم.وأشارت إلى أنها تقدر الجهود المبذولة من السلطات السعودية في التعامل مع تلك القضية.وكان الطبيب المصري، أيمن عبد السلام محمد رزق، الذي يعمل بوزارة الصحة السعودية مديرا لمركز السموم بمنطقة القصيم، ويبلغ من العمر 60 عاما، تعرض لحادث اعتداء من أحد الأشخاص من أبناء منطقة القصيم على خلفية وفاة أخيه لوجود شبهة جنائية في الوفاة.حيث قام الطبيب الشرعي أيمن عبد السلام بتشريح الجثمان وإعداد التقارير تنفيذا لقرار النيابة.وتمكنت السلطات السعودية من إلقاء القبض على الجاني، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.كما تواصلت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، مع الطبيب وزوجته، واطمأنت على حالته الصحية، حيث تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له واستخراج الطلقات النارية من صدره وهو الآن بحالة جيدة، كما سيتم إجراء جراحة أخرى في ذراعه.

https://arabic.sputniknews.com/20220714/مات-بعد-نقله-إلى-المستشفى-مواطنة-سعودية-تطلق-الرصاص-على-طبيب-مصري-داخل-صيدلية-1065059989.html

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