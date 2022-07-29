https://arabic.sputniknews.com/20220729/مفاجأة-ينتظرها-البشر-حقنة-في-الذراع-يمكن-أن-توقف-موت-القلب-المفاجئ-1065740730.html
مفاجأة ينتظرها البشر... حقنة في الذراع يمكن أن توقف "موت القلب" المفاجئ
مفاجأة ينتظرها البشر... حقنة في الذراع يمكن أن توقف "موت القلب" المفاجئ
أعلن فريق من العلماء، أنه سيتمكن قريبا من إنتاج علاج لحالات عضلة القلب الموروثة، لإنقاذ المزيد من الشباب من الموت القلبي المفاجئ. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T13:20+0000
2022-07-29T13:20+0000
2022-07-29T13:20+0000
مجتمع
الصحة
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وقال العلماء إن العلاج المنتظر، الذي يحصل عليه المريض من خلال حقنة في الذراع، يمكن أن يوقف تلف القلب لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من اعتلال عضلة القلب الوراثي، مؤكدين أنهم في مرحلة إجراء التجارب على الحيوانات والخلايا البشرية، وفقا لـ"بي.بي.سي".وتعهدت مؤسسة القلب البريطانية بتقديم 30 مليون جنيه إسترليني لباحثي الجينات الذين يعتقدون أن بإمكانهم تصحيح خلل الحمض النووي المسؤول عن الضرر.يذكر أن عددا من الرياضيين لقوا حتفهم، مثل نجم كرة القدم الكاميروني مارك فيفيان فوي، الذي مات داخل الملعب عن عمر يناهز 28 عاما، بسبب مشاكل في القلب.
https://arabic.sputniknews.com/20210915/ما-هو-الأكثر-صحة-للقلب؟--إنقاص-الوزن-أم-تقوية-العضلات-1050161931.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, الصحة
مفاجأة ينتظرها البشر... حقنة في الذراع يمكن أن توقف "موت القلب" المفاجئ
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أعلن فريق من العلماء، أنه سيتمكن قريبا من إنتاج علاج لحالات عضلة القلب الموروثة، لإنقاذ المزيد من الشباب من الموت القلبي المفاجئ.
وقال العلماء إن العلاج المنتظر، الذي يحصل عليه المريض من خلال حقنة في الذراع، يمكن أن يوقف تلف القلب لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من اعتلال عضلة القلب الوراثي، مؤكدين أنهم في مرحلة إجراء التجارب على الحيوانات والخلايا البشرية، وفقا لـ"بي.بي.سي
".
وتعهدت مؤسسة القلب البريطانية بتقديم 30 مليون جنيه إسترليني لباحثي الجينات الذين يعتقدون أن بإمكانهم تصحيح خلل الحمض النووي المسؤول عن الضرر.
15 سبتمبر 2021, 18:14 GMT
وقال أعضاء فريق البحث إن العلاج الجديد يمكن أن يكون جاهزا للاختبار في التجارب السريرية البشرية في غضون 5 سنوات، بعدما حددوا الجينات والعيوب الجينية المسؤولة عن اعتلالات عضلة القلب المختلفة وكيفية عملها.
يذكر أن عددا من الرياضيين لقوا حتفهم، مثل نجم كرة القدم الكاميروني مارك فيفيان فوي، الذي مات داخل الملعب عن عمر يناهز 28 عاما، بسبب مشاكل في القلب.