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https://arabic.sputniknews.com/20220729/مقتل-8-أشخاص-في-تحطم-مروحية-إنقاذ-في-جبال-جورجيا-1065757972.html
مقتل 8 أشخاص في تحطم مروحية إنقاذ في جبال جورجيا
مقتل 8 أشخاص في تحطم مروحية إنقاذ في جبال جورجيا
قال وزير الداخلية الجورجي، إن مروحية إنقاذ فقدت السيطرة وتحطمت في منحدر جبلي اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص كانوا على متنها. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T21:23+0000
2022-07-29T21:23+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. كانت المروحية في منتجع جودوري الجبلي للتزلج لالتقاط اثنين من الطيارين المظليين الذين تقطعت بهم السبل ومدرب وسائح أجنبي، عندما بدأت في الدوران خارج نطاق السيطرة وسقطت.وقال فاختانج جوميلوري: "لسوء الحظ، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص واحد. كما توفي سائح أجنبي، كانت تجري له عملية إنقاذ".أنقذ الشخص المصاب، الذي يبدو أنه المدرب، ونقل من قبل فريق الإنقاذ في حالات الطوارئ. أظهرت لقطات من مكان الحادث المروحية وهي تدور قبل أن تصطدم بالجبل وتحطمت في واد.وقال جوميلوري: "انتشرت لقطات على الإنترنت والتلفزيون وفقدت المروحية السيطرة وسقطت ولا نعرف أي شيء آخر بعد. سيحدد الخبراء سبب فقدان السيطرة".وذكر الوزير أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لانتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة واثنين من رجال الإنقاذ وطبيبين. أعلنت السلطات غدا السبت يوم حداد في جورجيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/مقتل-6-أشخاص-في-تحطم-مروحية-أمريكية-1064084097.html
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العالم

مقتل 8 أشخاص في تحطم مروحية إنقاذ في جبال جورجيا

21:23 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvidتحطم مروحية "مي-2" (صورة ارشيفية)
تحطم مروحية مي-2 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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قال وزير الداخلية الجورجي، إن مروحية إنقاذ فقدت السيطرة وتحطمت في منحدر جبلي اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص كانوا على متنها.
موسكو- سبوتنيك. كانت المروحية في منتجع جودوري الجبلي للتزلج لالتقاط اثنين من الطيارين المظليين الذين تقطعت بهم السبل ومدرب وسائح أجنبي، عندما بدأت في الدوران خارج نطاق السيطرة وسقطت.
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مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية
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وقال فاختانج جوميلوري: "لسوء الحظ، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص واحد. كما توفي سائح أجنبي، كانت تجري له عملية إنقاذ".
أنقذ الشخص المصاب، الذي يبدو أنه المدرب، ونقل من قبل فريق الإنقاذ في حالات الطوارئ. أظهرت لقطات من مكان الحادث المروحية وهي تدور قبل أن تصطدم بالجبل وتحطمت في واد.
وقال جوميلوري: "انتشرت لقطات على الإنترنت والتلفزيون وفقدت المروحية السيطرة وسقطت ولا نعرف أي شيء آخر بعد. سيحدد الخبراء سبب فقدان السيطرة".
وذكر الوزير أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لانتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة واثنين من رجال الإنقاذ وطبيبين. أعلنت السلطات غدا السبت يوم حداد في جورجيا.
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