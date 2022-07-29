https://arabic.sputniknews.com/20220729/مكتب-زيلينسكي-توجد-16-سفينة-محملة-بالحبوب-في-موانئ-أوديسا-1065735178.html
مكتب زيلينسكي: توجد 16 سفينة محملة بالحبوب في موانئ أوديسا
مكتب زيلينسكي: توجد 16 سفينة محملة بالحبوب في موانئ أوديسا
أعلن نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل تيموشينكو، أن هناك 17 سفينة شحن في موانئ أوديسا، منها 16 سفينة محملة بالحبوب. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:25+0000
2022-07-29T12:25+0000
2022-07-29T12:31+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب على تلغرام: "اليوم، يتم تحميل أولى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في موانئ أوديسا المحصورة في المياه الأوكرانية منذ بداية الحرب. وفي الوقت الحالي، هناك 17 سفينة تحمل ما يقرب من 600 ألف طن من البضائع في الموانئ".في وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير بأن فلاديمير زيلينسكي التقى سفراء دول مجموعة السبع وتركيا في أوديسا، الذين زاروا المدينة لدعم "صفقة الغذاء" لتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا.في 22 يوليو/تموز، في إسطنبول، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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أخبار أوكرانيا
مكتب زيلينسكي: توجد 16 سفينة محملة بالحبوب في موانئ أوديسا
12:25 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل تيموشينكو، أن هناك 17 سفينة شحن في موانئ أوديسا، منها 16 سفينة محملة بالحبوب.
وكتب على تلغرام: "اليوم، يتم تحميل أولى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في موانئ أوديسا المحصورة في المياه الأوكرانية منذ بداية الحرب. وفي الوقت الحالي، هناك 17 سفينة تحمل ما يقرب من 600 ألف طن من البضائع في الموانئ".
في وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير بأن فلاديمير زيلينسكي التقى سفراء دول مجموعة السبع وتركيا في أوديسا
، الذين زاروا المدينة لدعم "صفقة الغذاء" لتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا.
في 22 يوليو/تموز، في إسطنبول، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.