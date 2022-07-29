https://arabic.sputniknews.com/20220729/نشوب-حريق-ضخم-في-منتجع-تركي-فيديو-1065746645.html
نشوب حريق ضخم في منتجع تركي... فيديو
نشوب حريق ضخم في منتجع تركي... فيديو
اندلع حريق في غابة قرب منتجع في مدينة مرماريس التركية، اليوم الجمعة، وامتدت النيران إلى المنشأة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T14:09+0000
2022-07-29T14:09+0000
2022-07-29T14:09+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأفادت قناة "هابر" التركية أنه "بحسب آخر الأخبار، اندلع حريق في نطاق الغابات في منطقة موغلا التابعة لمدينة مرماريس، وفي وقت قصير، امتدت ألسنة اللهب إلى الفندق تحت تأثير الرياح، ولإطفاء الحريق، يجري العمل على قدم وساق، من الجو والأرض".ويتضح أن فرق الإخماد تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الحريق الذي يمتد بسرعة تحت تأثير الرياح ويقترب من المناطق السكنية.وساعدت روسيا في 31 تموز/يوليو 2021، بناء على طلب أنقرة، لإرسال مجموعة جوية مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ في روسيا تشمل 11 قطعة من المعدات إلى تركيا لمكافحة الحرائق، وفقًا لوزارة الطوارئ في روسيا الاتحادية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
نشوب حريق ضخم في منتجع تركي... فيديو
تابعنا عبر
اندلع حريق في غابة قرب منتجع في مدينة مرماريس التركية، اليوم الجمعة، وامتدت النيران إلى المنشأة.
وأفادت قناة "هابر" التركية أنه "بحسب آخر الأخبار، اندلع حريق في نطاق الغابات في منطقة موغلا التابعة لمدينة مرماريس، وفي وقت قصير، امتدت ألسنة اللهب إلى الفندق تحت تأثير الرياح، ولإطفاء الحريق، يجري العمل على قدم وساق، من الجو والأرض".
ويتضح أن فرق الإخماد تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الحريق الذي يمتد بسرعة تحت تأثير الرياح ويقترب من المناطق السكنية.
وساعدت روسيا
في 31 تموز/يوليو 2021، بناء على طلب أنقرة، لإرسال مجموعة جوية مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ في روسيا تشمل 11 قطعة من المعدات إلى تركيا لمكافحة الحرائق، وفقًا لوزارة الطوارئ في روسيا الاتحادية.