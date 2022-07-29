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نشوب حريق ضخم في منتجع تركي... فيديو
نشوب حريق ضخم في منتجع تركي... فيديو
اندلع حريق في غابة قرب منتجع في مدينة مرماريس التركية، اليوم الجمعة، وامتدت النيران إلى المنشأة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T14:09+0000
2022-07-29T14:09+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأفادت قناة "هابر" التركية أنه "بحسب آخر الأخبار، اندلع حريق في نطاق الغابات في منطقة موغلا التابعة لمدينة مرماريس، وفي وقت قصير، امتدت ألسنة اللهب إلى الفندق تحت تأثير الرياح، ولإطفاء الحريق، يجري العمل على قدم وساق، من الجو والأرض".ويتضح أن فرق الإخماد تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الحريق الذي يمتد بسرعة تحت تأثير الرياح ويقترب من المناطق السكنية.وساعدت روسيا في 31 تموز/يوليو 2021، بناء على طلب أنقرة، لإرسال مجموعة جوية مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ في روسيا تشمل 11 قطعة من المعدات إلى تركيا لمكافحة الحرائق، وفقًا لوزارة الطوارئ في روسيا الاتحادية.
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أخبار تركيا اليوم

نشوب حريق ضخم في منتجع تركي... فيديو

14:09 GMT 29.07.2022
© Sputnikحريق غابات في مرماريس، تركيا
حريق غابات في مرماريس، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik
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اندلع حريق في غابة قرب منتجع في مدينة مرماريس التركية، اليوم الجمعة، وامتدت النيران إلى المنشأة.
وأفادت قناة "هابر" التركية أنه "بحسب آخر الأخبار، اندلع حريق في نطاق الغابات في منطقة موغلا التابعة لمدينة مرماريس، وفي وقت قصير، امتدت ألسنة اللهب إلى الفندق تحت تأثير الرياح، ولإطفاء الحريق، يجري العمل على قدم وساق، من الجو والأرض".
ويتضح أن فرق الإخماد تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الحريق الذي يمتد بسرعة تحت تأثير الرياح ويقترب من المناطق السكنية.
وساعدت روسيا في 31 تموز/يوليو 2021، بناء على طلب أنقرة، لإرسال مجموعة جوية مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ في روسيا تشمل 11 قطعة من المعدات إلى تركيا لمكافحة الحرائق، وفقًا لوزارة الطوارئ في روسيا الاتحادية.
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