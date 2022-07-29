https://arabic.sputniknews.com/20220729/نقل-مناورات-الأسد-الأفريقي-من-المغرب-وبرميل-البارود-الذي-لا-تريده-واشنطن--1065735053.html

نقل مناورات "الأسد الأفريقي" من المغرب.. و"برميل البارود" الذي لا تريده واشنطن

نقل مناورات "الأسد الأفريقي" من المغرب.. و"برميل البارود" الذي لا تريده واشنطن

تناقش الحلقة في نية البنتاغون، وتحت ضغط مجلس الشيوخ، دراسة فكرة نقل مناورات "الأسد الأفريقي" التي يجريها سنويا مع القوات المغربية إلى منطقة أخرى، بسبب نزاع... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T12:22+0000

2022-07-29T12:22+0000

2022-07-29T12:22+0000

راديو

بانوراما

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نقل مناورات "الأسد الأفريقي" من المغرب.. و"برميل البارود" الذي لا تريده واشنطن نقل مناورات "الأسد الأفريقي" من المغرب.. و"برميل البارود" الذي لا تريده واشنطن

ووفقًا لصحيفة "ديفانس نيوز" الأمريكية، يقف السيناتور الجمهوري جيمس إينهوف، وراء الحملة ضد استضافة المغرب لمناورات "الأسد الأفريقي"، لعدم جدية الرباط في إيجاد حل لملف الصحراء الغربية.وانطلقت هذه المناورات لأول مرة بين الولايات المتحدة والمغرب في عام 2007، وتضم أكثر من 10 دول من القارتين الأوروبية والأفريقية.الخبير في الشؤون المغاربية، أبو بكر الأنصاري، اعتبر أنكما أوضح الأنصاري لـ "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...

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