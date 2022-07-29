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https://arabic.sputniknews.com/20220729/نوفاك-روسيا-والمملكة-العربية-السعودية-تتلزمان-بأهداف-اتفاقية-أوبك--للحفاظ-على-استقرار-السوق--1065725169.html
نوفاك: روسيا والسعودية تتلزمان بأهداف اتفاقية "أوبك +" للحفاظ على استقرار السوق
نوفاك: روسيا والسعودية تتلزمان بأهداف اتفاقية "أوبك +" للحفاظ على استقرار السوق
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا والمملكة العربية السعودية تتلزمان بأهداف اتفاقية "أوبك +" للحفاظ على استقرار السوق واستعادة التوازن. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:31+0000
2022-07-29T09:51+0000
روسيا
السعودية
قطاع الطاقة
أوبك
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وقالت الحكومة الروسية في بيان، عقب اجتماع بين نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود: "في سياق منفصل، تم التطرق خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن في سوق النفط العالمية. وتم التأكيد على أن روسيا والمملكة العربية السعودية ملتزمتان بشدة بأهداف اتفاقية أوبك + للحفاظ على استقرار السوق واستعادة توازن العرض والطلب".وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية - الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.وفي وقت سابق صرح نوفاك على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، بأن روسيا والسعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من عام 2022.وأضاف نوفاك ردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الدول بشأن عقد اللجنة الحكومية خلال المحادثات يوم الخميس: "اتفقنا على عقدها في النصف الثاني من العام، والآن ندرس الخيارات".هذا ومن المنتظر أن تشارك روسيا والسعودية في اجتماع "أوبك +"، في الـ 3 من شهر أغسطس/آب المقبل حيث ستتفق البلدان على مستويات الإنتاج لأطراف الاتفاقية.في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بجولته في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. حاولت واشنطن إقناع الدول العربية بزيادة حجم النفط المنتج بشكل كبير من أجل خفض سعره في السوق العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/نوفاك-يجري-محادثات-مع-وزير-الطاقة-السعودي-1065722833.html
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روسيا, السعودية, قطاع الطاقة, أوبك

نوفاك: روسيا والسعودية تتلزمان بأهداف اتفاقية "أوبك +" للحفاظ على استقرار السوق

09:31 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 29.07.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا والمملكة العربية السعودية تتلزمان بأهداف اتفاقية "أوبك +" للحفاظ على استقرار السوق واستعادة التوازن.
وقالت الحكومة الروسية في بيان، عقب اجتماع بين نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود: "في سياق منفصل، تم التطرق خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن في سوق النفط العالمية. وتم التأكيد على أن روسيا والمملكة العربية السعودية ملتزمتان بشدة بأهداف اتفاقية أوبك + للحفاظ على استقرار السوق واستعادة توازن العرض والطلب".
واجتمع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة في الرياض، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية - الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
نوفاك يجري محادثات مع وزير الطاقة السعودي
08:34 GMT
وفي وقت سابق صرح نوفاك على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، بأن روسيا والسعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من عام 2022.
وأضاف نوفاك ردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الدول بشأن عقد اللجنة الحكومية خلال المحادثات يوم الخميس: "اتفقنا على عقدها في النصف الثاني من العام، والآن ندرس الخيارات".
هذا ومن المنتظر أن تشارك روسيا والسعودية في اجتماع "أوبك +"، في الـ 3 من شهر أغسطس/آب المقبل حيث ستتفق البلدان على مستويات الإنتاج لأطراف الاتفاقية.
في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بجولته في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. حاولت واشنطن إقناع الدول العربية بزيادة حجم النفط المنتج بشكل كبير من أجل خفض سعره في السوق العالمية.
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