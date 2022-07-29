عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/هل-تحركت-قوات-الجيش-الليبي-إلى-الغرب-لدعم-باشاغا-ضد-الدبيبة-1065727485.html
هل تحركت قوات الجيش الليبي إلى الغرب لدعم باشاغا ضد الدبيبة؟
هل تحركت قوات الجيش الليبي إلى الغرب لدعم باشاغا ضد الدبيبة؟
حسم الجيش الليبي، الجدل حول تحرك قواته نحو مدن في الغرب الليبي، لدعم حكومة فتحي باشاغا ضدّ منافسه عبد الحميد الدبيبة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:22+0000
2022-07-29T10:22+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063361666_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_22799a6dd828337b9c68d688cf590bab.jpg
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان إنه "لا صحة لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب الليبي".كانت تقارير أفادت بأن سيارات عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني تحركت من منطقة الشويرف الواقعة جنوب البلاد، باتجاه العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، لدعم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت في بيان مشترك، الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، مؤكدة رفضها للانقسام الحاصل في البلاد وتوازي السلطات، في إشارة إلى وجود حكومتين متصارعتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/تضييق-الخناق-على-الدبيبة-ما-وراء-تحركات-باشاغا-في-الغرب-الليبي-1065544542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063361666_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_01252d1fdad325f05de71c340544da6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

هل تحركت قوات الجيش الليبي إلى الغرب لدعم باشاغا ضد الدبيبة؟

10:22 GMT 29.07.2022
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبيمعدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي
تابعنا عبرTelegram
حسم الجيش الليبي، الجدل حول تحرك قواته نحو مدن في الغرب الليبي، لدعم حكومة فتحي باشاغا ضدّ منافسه عبد الحميد الدبيبة.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان إنه "لا صحة لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب الليبي".
وأضاف أنه لم تصدر أي تعليمات للوحدات العسكرية للقيام بأي نوع من العمليات وأن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها.
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
تضييق الخناق على "الدبيبة"... ما وراء تحركات "باشاغا" في الغرب الليبي
25 يوليو, 13:52 GMT
كانت تقارير أفادت بأن سيارات عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني تحركت من منطقة الشويرف الواقعة جنوب البلاد، باتجاه العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، لدعم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت في بيان مشترك، الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، مؤكدة رفضها للانقسام الحاصل في البلاد وتوازي السلطات، في إشارة إلى وجود حكومتين متصارعتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала