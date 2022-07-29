https://arabic.sputniknews.com/20220729/هل-تحركت-قوات-الجيش-الليبي-إلى-الغرب-لدعم-باشاغا-ضد-الدبيبة-1065727485.html
هل تحركت قوات الجيش الليبي إلى الغرب لدعم باشاغا ضد الدبيبة؟
هل تحركت قوات الجيش الليبي إلى الغرب لدعم باشاغا ضد الدبيبة؟
حسم الجيش الليبي، الجدل حول تحرك قواته نحو مدن في الغرب الليبي، لدعم حكومة فتحي باشاغا ضدّ منافسه عبد الحميد الدبيبة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:22+0000
2022-07-29T10:22+0000
2022-07-29T10:22+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان إنه "لا صحة لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب الليبي".كانت تقارير أفادت بأن سيارات عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني تحركت من منطقة الشويرف الواقعة جنوب البلاد، باتجاه العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، لدعم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت في بيان مشترك، الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، مؤكدة رفضها للانقسام الحاصل في البلاد وتوازي السلطات، في إشارة إلى وجود حكومتين متصارعتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/تضييق-الخناق-على-الدبيبة-ما-وراء-تحركات-باشاغا-في-الغرب-الليبي-1065544542.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
هل تحركت قوات الجيش الليبي إلى الغرب لدعم باشاغا ضد الدبيبة؟
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حسم الجيش الليبي، الجدل حول تحرك قواته نحو مدن في الغرب الليبي، لدعم حكومة فتحي باشاغا ضدّ منافسه عبد الحميد الدبيبة.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان
إنه "لا صحة لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب الليبي".
وأضاف أنه لم تصدر أي تعليمات للوحدات العسكرية للقيام بأي نوع من العمليات وأن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها.
كانت تقارير أفادت بأن سيارات عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني تحركت من منطقة الشويرف الواقعة جنوب البلاد، باتجاه العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، لدعم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت في بيان مشترك، الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، مؤكدة رفضها للانقسام الحاصل في البلاد وتوازي السلطات، في إشارة إلى وجود حكومتين متصارعتين.