https://arabic.sputniknews.com/20220729/هل-تحركت-قوات-الجيش-الليبي-إلى-الغرب-لدعم-باشاغا-ضد-الدبيبة-1065727485.html

هل تحركت قوات الجيش الليبي إلى الغرب لدعم باشاغا ضد الدبيبة؟

هل تحركت قوات الجيش الليبي إلى الغرب لدعم باشاغا ضد الدبيبة؟

حسم الجيش الليبي، الجدل حول تحرك قواته نحو مدن في الغرب الليبي، لدعم حكومة فتحي باشاغا ضدّ منافسه عبد الحميد الدبيبة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T10:22+0000

2022-07-29T10:22+0000

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العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان إنه "لا صحة لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب الليبي".كانت تقارير أفادت بأن سيارات عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني تحركت من منطقة الشويرف الواقعة جنوب البلاد، باتجاه العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، لدعم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت في بيان مشترك، الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، مؤكدة رفضها للانقسام الحاصل في البلاد وتوازي السلطات، في إشارة إلى وجود حكومتين متصارعتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/تضييق-الخناق-على-الدبيبة-ما-وراء-تحركات-باشاغا-في-الغرب-الليبي-1065544542.html

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