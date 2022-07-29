عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/هنغاريا-تعلن-عن-خطط-لشراء-الغاز-الروسي-1065718630.html
هنغاريا تعلن عن خطط لشراء الغاز الروسي
هنغاريا تعلن عن خطط لشراء الغاز الروسي
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن المجر تتوقع التوصل إلى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:50+0000
2022-07-29T06:50+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a433b5b4f683e09a5a761180d87d4607.jpg
وقال أوربان لراديو "كوسوث": "نتفاوض مع الروس لشراء غاز بقيمة 700 مليون متر مكعب إضافية. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف. وبعد ذلك سنكون بخير تماما".ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانا، الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن الدول الأعضاء توصلت إلى "اتفاق سياسي بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز الروسي بنسبة 15% خلال الشتاء المقبل".كما أشار البيان إلى أن الهدف من خفض الطلب هو تحقيق مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي.ولفت أيضا إلى أنه تم تحديد بعض الاستثناءات والإعفاءات لطلب التقيد بهذا الخفض من قبل الدول، كما أن الاتفاق "مؤقت" وستبحث المفوضية بحلول مايو/أيار المقبل إمكانية تمديده، وفقا لموقف إمدادات الغاز في ذلك الوقت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_efb7ca35b324f432444badc861b87118.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

هنغاريا تعلن عن خطط لشراء الغاز الروسي

06:50 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن المجر تتوقع التوصل إلى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف.
وقال أوربان لراديو "كوسوث": "نتفاوض مع الروس لشراء غاز بقيمة 700 مليون متر مكعب إضافية. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف. وبعد ذلك سنكون بخير تماما".

وكان أوربان قد صرح في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا، كارل نيهامر، في فيينا: "نحن نقف أمام حائط يسمى حظر الغاز. أنا أقترح على الاتحاد الأوروبي ألا يتطرق لهذا الموضوع ولست وحدي في هذا الأمر".

ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانا، الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن الدول الأعضاء توصلت إلى "اتفاق سياسي بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز الروسي بنسبة 15% خلال الشتاء المقبل".
كما أشار البيان إلى أن الهدف من خفض الطلب هو تحقيق مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي.

ولفت أيضا إلى أنه تم تحديد بعض الاستثناءات والإعفاءات لطلب التقيد بهذا الخفض من قبل الدول، كما أن الاتفاق "مؤقت" وستبحث المفوضية بحلول مايو/أيار المقبل إمكانية تمديده، وفقا لموقف إمدادات الغاز في ذلك الوقت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала