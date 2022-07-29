https://arabic.sputniknews.com/20220729/هنغاريا-تعلن-عن-خطط-لشراء-الغاز-الروسي-1065718630.html
هنغاريا تعلن عن خطط لشراء الغاز الروسي
هنغاريا تعلن عن خطط لشراء الغاز الروسي
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن المجر تتوقع التوصل إلى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:50+0000
2022-07-29T06:50+0000
2022-07-29T06:50+0000
اقتصاد
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وقال أوربان لراديو "كوسوث": "نتفاوض مع الروس لشراء غاز بقيمة 700 مليون متر مكعب إضافية. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف. وبعد ذلك سنكون بخير تماما".ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانا، الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن الدول الأعضاء توصلت إلى "اتفاق سياسي بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز الروسي بنسبة 15% خلال الشتاء المقبل".كما أشار البيان إلى أن الهدف من خفض الطلب هو تحقيق مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي.ولفت أيضا إلى أنه تم تحديد بعض الاستثناءات والإعفاءات لطلب التقيد بهذا الخفض من قبل الدول، كما أن الاتفاق "مؤقت" وستبحث المفوضية بحلول مايو/أيار المقبل إمكانية تمديده، وفقا لموقف إمدادات الغاز في ذلك الوقت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
هنغاريا تعلن عن خطط لشراء الغاز الروسي
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قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن المجر تتوقع التوصل إلى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف.
وقال أوربان لراديو "كوسوث": "نتفاوض مع الروس لشراء غاز بقيمة 700 مليون متر مكعب إضافية. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف. وبعد ذلك سنكون بخير تماما".
وكان أوربان قد صرح في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا، كارل نيهامر، في فيينا: "نحن نقف أمام حائط يسمى حظر الغاز. أنا أقترح على الاتحاد الأوروبي ألا يتطرق لهذا الموضوع ولست وحدي في هذا الأمر".
ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي
بيانا، الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن الدول الأعضاء توصلت إلى "اتفاق سياسي بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز الروسي بنسبة 15% خلال الشتاء المقبل".
كما أشار البيان إلى أن الهدف من خفض الطلب هو تحقيق مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي
.
ولفت أيضا إلى أنه تم تحديد بعض الاستثناءات والإعفاءات لطلب التقيد بهذا الخفض من قبل الدول، كما أن الاتفاق "مؤقت" وستبحث المفوضية بحلول مايو/أيار المقبل إمكانية تمديده، وفقا لموقف إمدادات الغاز في ذلك الوقت.